Vincenzo Chianese | 28 Marzo 2024

Bagno di folla per Giuseppe Garibaldi, che dopo il Grande Fratello torna in Calabria e viene accolto come una vera celebrità

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello, in queste ore Giuseppe Garibaldi è tornato a casa sua in Calabria, dove è stato accolto da una folla in deliro.

Giuseppe Garibaldi torna a casa

Senza dubbio uno dei più grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello è stato Giuseppe Garibaldi. Fin dal primo momento infatti il collaboratore scolastico ha saputo conquistare il cuore del pubblico e in molti lo vedevano come uno dei potenziali vincitori del reality show. Tuttavia come sappiamo l’x gieffino è stato eliminato a sorpresa nel corso della semifinale, a un passo dall’ultima puntata. In questi giorni così Giuseppe è tornato alla sua vita di sempre, venendo travolto dall’affetto dei fan che in questi mesi l’hanno costantemente supportato e sostenuto. Ma non è solo.

In queste ore infatti il collaboratore scolastico ha fatto ritorno a casa sua in Calabria ed è stato così accolto da una folla in delirio. L’intero paese si è infatti mobilitato per dare un bentornato a Giuseppe da vera celebrità e non è mancata una presentazione in grande stile. Ma non solo.

Per il ritorno di Giuseppe Garibaldi in Calabria sono stati anche realizzati dei simpatici striscioni che raffigurano l’ex gieffino in versione Eroe dei due Mondi.

Qualche giorno fa nel mentre il collaboratore scolastico è stato ospite a Verissimo e nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin ha ovviamente parlato anche di Beatrice Luzzi. Proprio qualche secondo prima che Giuseppe lasciasse per l’ultima volta la casa, i due si sono scambiati un inaspettato bacio. In merito l’ex gieffino ha affermato: “Quel bacio prima di uscire è stato inaspettato. In quegli ultimi giorni ci eravamo uniti. Mi sentivo protetto con lei. In amore nulla è impossibile, io ci proverò quando esce. Non lo so cosa succederà, abbiamo tante cose da dirci, da chiarire”.