NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Marzo 2024

Grande Fratello

Subito dopo la finale del Grande Fratello, Mirko Brunetti e Beatrice Luzzi si sono scambiati alcune frecciatine che non sono passate inosservate.

Frecciatine tra Mirko Brunetti e Beatrice Luzzi

Sono trascorse ormai diverse ore dalla finale del Grande Fratello e gli ormai ex gieffini sono tornati alle loro vite di sempre. L’attenzione tuttavia è ancora focalizzata su Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che dopo aver appassionato per mesi il pubblico con le loro vicende sentimentali sono tornati insieme. Attualmente gli ex protagonisti di Temptation Island si stanno godendo i primi momenti lontani dalle telecamere, per la gioia dei fan che non hanno mai smesso di sostenerli. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà tra i Perletti, qualcosa in queste ore ha fatto discutere il web.

Subito dopo la finale del Grande Fratello infatti in studio si è svolto il servizio fotografico per la copertina del nuovo numero di Chi. In foto, oltre a Beatrice e a Perla appare anche lo stesso Mirko, ma adesso in rete è spuntato il video del momento in cui sono state scattate le immagini. Mentre gli ex inquilini si mettevano in posa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Mirko Brunetti e Beatrice Luzzi si sono infatti scambiati delle reciproche frecciatine, che stanno già facendo discutere. Tutto è iniziato quando l’attrice, avendo visto che l’ex volto di Temptation Island si stava avvicinando a Perla Vatiero per le foto, ha affermato: “Vieni anche tu, è giusto che ci sia anche tu”. A quel punto Mirko, dopo aver dato un bacio a Beatrice, ha aggiunto: “Hai puntato sul cavallo sbagliato”. Immediata la replica della Luzzi, che ha dichiarato: “E chi sarebbe?”. Brunetti così, a sorpresa, ha fatto il nome di Giuseppe Garibaldi, che come sappiamo all’interno della casa ha avuto un flirt con l’ex protagonista di Vivere.

Ho ritrovato nella mia galleria il Backstage per la cover di Chi……….😅#GrandeFratello pic.twitter.com/uLnEdcWI58 — Samuel Montegrande (@MontegrandeS) March 27, 2024

Non mancano le scintille dunque dopo la finale del Grande Fratello. Di certo nelle prossime settimane si parlerà ancora molto dei protagonisti di questa edizione.