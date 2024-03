Cristina Plevani si scaglia contro la vittoria di Perla: “Nel premio includono uno Zanichelli?”

Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Marzo 2024

Grande Fratello

A distanza di alcuni giorni Cristina Plevani è intervenuta sui social per commentare la vittoria di Perla Vatiero al GF

Perla Vatiero ha vinto la nuova edizione del Grande Fratello e anche se in molti hanno festeggiato qualcuno ha criticato il risultato del televoto. Tra questi possiamo menzionare anche Cristina Plevani.

La critica alla vittoria di Perla Vatiero

Pochi giorni fa si è conclusa questa lunga edizione del Grande Fratello e la vittoria se l’è aggiudicata Perla Vatiero. In molti hanno festeggiato questo suo traguardo e anche Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, le ha fatto i suoi più sinceri complimenti sui social.

Tuttavia ci sono stati anche personaggi famosi che si sono schierati a favore della seconda classificata, affermando che sarebbe spettato a Beatrice Luzzi il trionfo. A pensarla così sono state, per esempio, Rita Dalla Chiesa e Daniela Martani. Oggi, però, si aggiunge anche Cristina Plevani, l’ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE: Perla e Mirko come non li avete mai visti: sul web spuntano foto di quando erano adolescenti

L’ex concorrente ha affermato di non aver seguito assiduamente il reality, ma secondo lei Perla Vatiero non ha vinto con merito. Esclama con decisione che è stata Beatrice ha portare sulle proprie spalle il peso dell’intera edizione attraverso le varie dinamiche:

“Premetto che l’ho visto solo tramite i link dei social, ma la vincitrice di questa edizione è Beatrice. Una donna che ha tenuto in piedi il reality, le dinamiche ruotavano intorno a lei.

Una donna dalla dialettica impeccabile. Peccato che abbia vissuto con persone con le quali interagire non era per nulla semplice. Spessore zero, forse Varrese (nel bene e nel male). Nel premio è forse incluso uno Zanichelli?”.

Ovviamente il web si è spaccato a metà, tra chi dà ragione alla Plevani e chi invece non è per niente d’accordo. Alla fine del suo discorso lancia anche una frecciatina a Perla Vatiero rimandando ai video sul web in cui la sentiamo sbagliare la coniugazione di alcuni verbi.

E voi da che parte state?