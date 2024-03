Giuseppe Garibaldi torna sui social dopo l’eliminazione a un passo dalla finale

Social

Andrea Sanna | 22 Marzo 2024

Grande Fratello

Dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è tornato sui social e ha scritto le sue emozioni a caldo: “Contento di aver dato tutto me stesso” .

Garibaldi torna sui social dopo l’eliminazione

Sei lunghi mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello per Giuseppe Garibaldi, che ieri sera (a sorpresa) è stato eliminato a un passo dalla finale. Il collaboratore scolastico di origini calabresi è stato uno dei protagonisti più amati e discussi di questa stagione del reality show.

Come abbiamo scritto anche in un precedente articolo e come ha espresso anche Alfonso Signorini, Giuseppe Garibaldi così come gli altri avrebbe meritato di assaporare il traguardo e giungere alla puntata di lunedì sera. Ma il televoto ha previsto dell’altro per lui, che si reputa comunque soddisfatto di aver dato tutto in questo percorso straordinario.

Così questa mattina, ancora nel vortice di mille emozioni, Giuseppe Garibaldi si è lasciato andare ai ricordi e ringraziamenti. Oltre a condividere alcune storie di supporto da parte di chi ha creduto in lui, ha pubblicato anche le sue prime parole dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello:

“Volevo ringraziare tutti voi per il sostegno che mi avete dato in questi sei lunghi mesi. Ancora devo digerire l’uscita che fa un po’ male, ma sono contento di aver dato tutto me stesso con onestà e sincerità, giocando sempre alla pari. Grazie a tutti di vero cuore”, ha scritto Giuseppe Garibaldi. Un pensiero accompagnato dall’emoji di un cuore rosso.

La storia Instagram di Giuseppe Garibaldi

Queste parole di Giuseppe Garibaldi vanno ad aggiungersi alle dichiarazioni a caldo di ieri sera. Non appena varcata la Porta Rossa e raggiunta la passerella, così come tanti altri concorrenti, anche l’ex gieffino ha avuto modo di registrare una breve clip. Qui il calabrese ha ammesso che non avrebbe mai pensato di concludere l’avventura a poco dal traguardo:

“Sinceramente non me l’aspettavo. Infatti speravo di arrivare fino alla fine del programma. Però per me anche arrivare fino a qui è una vittoria. Prendo tutto il bene che c’è stato e ringrazio davvero il Grande Fratello“.

Quest’ultima frase di Giuseppe Garibaldi è senza dubbio importantissima. Sottolinea quanto l’avventura vissuta gli abbia permesso di acquisire tanto dagli altri e crescere come persona. In bocca al lupo per il tuo futuro, Giuseppe!