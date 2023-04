NEWS

Andrea Sanna | 27 Aprile 2023

In una lunga intervista Giuseppe Giofrè ha parlato delle star con cui ha lavorato, svelando quale artista l’ha deluso in passato

Giuseppe Giofrè è uno dei talenti più amati e apprezzati usciti dalla scuola di Amici e, quest’anno, ha avuto il piacere di tornare in trasmissione non solo come giudice esterno, ma anche per giudicare le sfide dei ragazzi al Serale. Insieme a lui Cristiano Malgioglio e Michele Bravi.

In un’intervista concessa a Vanity Fair il ballerino ha avuto modo di raccontare come gestisce il ruolo che gli è stato affidato da Maria De Filippi, così come altri aspetti della sua carriera. In particolare si è soffermato anche su alcune delle star con cui ha avuto il piacere di lavorare.

Si passa da artisti del calibro di Taylor Swift, Dua Lipa, Ariana Grande e Jennifer Lopez, giusto per citarne alcune. E proprio su quest’ultima ha precisato di riconoscere in lei una “grande diva”. Ha svelato che quando arriva in sala prove, sta lì con il corpo di ballo tutto il giorno ed è attenta a ogni minimo dettaglio, aggiungendo come sia una perfezionista.

Nel corso della chiacchierata alla domanda su chi, tra le pop star con cui ha avuto modo di collaborare, lo avesse mai deluso, Giuseppe Giofrè ha risposto diretto:

“Jennifer Lopez. Nel 2014. Lei era la prima artista con la quale avrei dovuto a lavorare. Mi avevano preso per una residency a Las Vegas. Poi però accampando delle scuse sono stato cacciato. E ci sono rimasto male. Dopo una settimana ho iniziato il tour con Taylor: doveva andare così”.

Nonostante l’incomprensione avuta con Jennifer Lopez, Giuseppe Giofrè ha fatto sapere di avere un bellissimo rapporto con lei. Tanto che la cantante l’ha persino invitato a casa sua per la cena di Natale. Ed è qui che il ballerino ha conosciuto Ben Affleck. La popstar ha presentato Giofrè dicendo: “Lui è Giuseppe, my favourite dancer“. Che dire.. meglio di così!