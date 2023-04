NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Aprile 2023

Amici 22

Arriva la reunion per alcuni ex allievi di Amici 22: Samu ritrova Piccolo G e Federica e i tre si mostrano insieme sui social

Reunion per i tre ex allievi di Amici 22

Mancano ormai poco più di due settimane alla finale di Amici 22, e finalmente a breve sapremo chi vincerà quest’anno il talent show. Il cerchio inizia a stringersi sempre più e solo tra pochissime ore verrà registrata la settima puntata del Serale, che andrà in onda su Canale 5 sabato 29 aprile. Anche stavolta naturalmente ci sarà una nuova eliminazione, e scopriremo chi saranno i semifinalisti di questa edizione. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Nella giornata di ieri infatti c’è stata una reunion tra alcuni ex allievi. Di chi parliamo? Di Samu, Piccolo G e Federica.

Tim Store Milano P.azza Gae Aulenti Milano mercoledi 26 aprile 2023 ore 16.00 pic.twitter.com/AffeRq3D6o — Gerry Ant (@GabrielMaldini9) April 26, 2023

I due cantanti e il ballerino infatti hanno preso parte a un evento a Milano, durante il quale hanno incontrato i fan che per mesi li hanno supportati e sostenuti. Ma non solo. Successivamente infatti i tre sono andati a cena insieme, e naturalmente il momento è stato testimoniato sui social.

Nel mentre come sappiamo Piccolo G e Federica, dopo la fine della loro esperienza ad Amici 22, stanno avendo modo di proseguire la loro relazione. Proprio la cantante qualche giorno fa, nel corso di un’intervista a Verissimo, ha parlato del suo rapporto con Giovanni, e in merito ha affermato:

“Se sono innamorata? Non ti nego che lo penso costantemente, quindi penso di sì. Lui è una persona veramente speciale, molto intelligente, colto. Sa sempre cosa dire, cosa dirmi per tranquillizzarmi. Poi mi scriveva un sacco di poesie, un sacco di lettere. Bellissime, ce l’ho ancora tutte. Quindi è anche tanto romantico. E, per chi non lo sapesse, anche tanto passionale. All’inizio è stato un po’ strano perché noi eravamo tanto amici, avevamo un bellissimo rapporto. La cosa che mi piaceva di più è che parlavamo tanto. Però io a un certo punto ho pensato che sentivo questa cosa nell’aria, questa elettricità. Da lì abbiamo iniziato ad avvicinarci ancora di più”.