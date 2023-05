NEWS

Andrea Sanna | 7 Maggio 2023

In tanti si sono spesso chiesti se Giuseppe Giofrè è o meno fidanzato oggi. A Verissimo rompe il silenzio e svela la sua verità

Giuseppe Giofrè è fidanzato?

A marzo Giuseppe Giofrè ha preso parte alla puntata di Verissimo in compagnia dei colleghi Cristiano Malgioglio e Michele Bravi che, con lui condividono la poltrona di giudici ad Amici 22. In quell’occasione il ballerino ha svelato di avere una storia a Los Angeles, ma non è entrato troppo nei particolari.

Durante l’appuntamento domenicale della trasmissione, si è tornati a parlare di questo ancora una volta. “E l’amore.. come va?”, così è arrivata la fatidica domanda che Silvia Toffanin pone spesso ai suoi ospiti a Verissimo. Giuseppe Giofrè non si è tirato indietro dal rispondere. Il danzatore ha fatto sapere che si tratta di un continuo tira e molla con lui. Poi poco dopo si è sbottonato un po’ di più:

“Adesso è finita una storia che è iniziata nel 2019, terminata nel 2020/2021, ripresa nel 2022 e terminata tre settimane fa o un mesetto fa… di recente”, ha fatto sapere Giuseppe Giofrè, sempre molto riservato quando si parla della sua vita lontana dai riflettori. Quanto successo ha provocato sofferenza in lui:

“Sono stato lasciato nel 2020, sofferto tantissimo, con la pandemia di mezzo. Avevo tanti pensieri, non potevo divertirmi e vedere i miei amici. Sono stato tanto male”. Giuseppe Giofrè ha proseguito: “Poi mi si apre una via. Ero in Italia quando è scoppiata la pandemia, poi mi sono trasferito a Londra dove sono tornato a ballare e grazie al mio lavoro riprendo a sorridere e stare più tranquillo. Il lavoro mi ha un po’ aperto i pensieri”.

Giuseppe Giofrè ha anche detto che si sta bene con la persona giusta, ma oggi da single è un tipo molto solitario: “Quando sto in tour mi piace girare le città da solo. Adesso forse una persona al mio fianco non sarebbe male. Però è un pensiero, vediamo, non lo chiamo”.