Andrea Sanna | 7 Maggio 2023

Paola Barale parla dell’aborto

Non solo la replica all’ex Gianni Sperti e le parole sulla menopausa a 42 anni. Oggi a Verissimo Paola Barale ha raccontato il suo primo libro, in cui svelato l’aborto avuto in passato. La conduttrice ha dovuto prendere la difficile decisione difficile e interrompere una gravidanza indesiderata. Non si sentiva pronta e con il suo compagno del periodo c’erano troppe cose in ballo.

Con il senno di poi, però, Paola Barale ha fatto presente che oggi non si sente di aver sbagliato ripensando a quei giorni. Anzi, è certa di aver fatto la cosa giusta, ma a proposito ci ha tenuto a far presente: “Sicuramente non è stata una decisione presa a cuor leggero. È successo tanti anni fa, ero abbastanza giovane. Parlandone con il mio compagno di allora, abbiamo deciso di non tenere il bambino”, ha detto la showgirl a proposito dell’aborto.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Paola Barale ha svelato anche i motivi che hanno portato a questa dolorosa scelta: “Non ci sentivamo pronti. Abbiamo preferito non assumerci questa responsabilità”. Sebbene sia stato molto complicato, non si è detta assolutamente pentita: “Sono convinta che in quel momento sia stata la cosa giusta”.

“Non volevo fare un figlio perché poi potevo pentirmi. Volevo fare un figlio perché lo desideravo”, ha aggiunto Paola Barale a Verissimo. Dalla sua ci ha tenuto anche a lanciare un messaggio molto importante sulla libera scelta dell’aborto: “Tutte le donne hanno il diritto sacrosanto di decidere se portare avanti una gravidanza”, ha ribadito con convinzione.

“Ero rimasta incinta dopo solo un mese che stavamo insieme. Non avevo nessuna garanzia che sarebbe durata. E anche se non ho nulla contro le mamme single, non era quello che volevo per me in quel momento”. E riguardo all’età del bambino Paola Barale ha puntualizzato: “Se dico l’età è facile fare i conti e capire chi sarebbe stato il padre, preferisco di no“.

Così Paola Barale ha confidato un’altra parte inedita della sua vita privata che non conoscevamo. E che, peraltro, è contenuta nel nuovo libro presentato quest’oggi a Verissimo. Le sue parole hanno già fatto il giro del web e a proposito ci sono diversi pareri sul tema dell’aborto.