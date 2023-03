NEWS

Andrea Sanna | 26 Marzo 2023

verissimo

A Verissimo Malgioglio incastra i due colleghi

Con l’avvio del Serale di Amici 22 abbiamo avuto modo di scoprire anche i tre giudici che avranno il compito di commentare e votare le varie sfide. Per questa stagione sono stati scelti Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Molto esigenti e dalle idee molto chiare, stanno catturando l’attenzione del pubblico.

Oggi i tre giurati hanno avuto il piacere di presenziare come ospiti di Verissimo, dove hanno svelato le loro emozioni nel ricoprire questo importante ruolo. Un incarico ricco di responsabilità, anche perché come sottolineato da Malgioglio: “Il problema è che questi ragazzi sono tutti bravi”. Ma non si è parlato solo di lavoro e carriere di ognuno di loro, ma anche d’amore.

A introdurre l’argomento è stata Silvia Toffanin, che ha voluto vederci chiaro. Inizialmente Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono sembrati un po’ trattenuti, ma ci ha pensato Cristiano Malgioglio a intervenire: “Io ho il coraggio di dire le cose, loro no“. Il paroliere ha punzecchiato i due colleghi, lanciandogli così una chiara stoccata.

Molto vago Giuseppe Giofrè ha replicato: “Magari il coraggio arriverà…”. Battuta che ha provocato la risposta da parte di Malgioglio: “Ma non dirmi che non hai una storia, dai…”. Silvia Toffanin, così come i telespettatori da casa, sono parsi divertiti per la piega che ha preso l’intervista con questo dialogo tra giudici.

Pronto a lanciare lo scoop Cristiano Malgioglio con la sua solita ironia e irriverenza ha continuato: “Io sono sconvolto perché dicono che non hanno storie, dovete dirlo…”. Dopo aver ascoltato silenzioso, Michele Bravi ha lasciato intendere esplicitamente di avere qualcuno al suo fianco, senza addentrarsi troppo nel discorso. Diciamo che per confermarlo ha lanciato un curioso indizio: “Ti faccio contento. Di solito pubblico sempre canzoni tristissime su storie che finiscono. Ora è un po’ che non pubblico canzoni”.

Non contento Cristiano Malgioglio ha concentrato nuovamente la sua attenzione su Giuseppe Giofrè. Il giudice a Verissimo ha rivelato di averlo sentito intento in una conversazione romantica qualche giorno fa. La conversazione era in inglese, ma è riuscito comunque a estrapolare qualche dettaglio: “Ho compreso che ha una storia d’amore. Non so se a Los Angeles, a New York o Londra, ma ce l’ha”. Così il ballerino non ha potuto tirarsi indietro, ammettendo di avere qualcuno accanto: “Sì, ho una storia, a Los Angeles”.

Soddisfatto Cristiano Malgioglio ha portato a termine la sua missione, commentando: “Ecco siamo tutti e tre impegnati”. Felice anche Silvia Toffanin per essere riuscita, grazie alla complicità del giudice di Amici 22, di approfondire le situazioni sentimentali di ognuno di loro.

La clip completa potete recuperarla direttamente dai sito ufficiale di Mediaset Infinity, CLICCANO QUI.