Nicolò Figini | 25 Settembre 2023

Le foto senza veli di Giuseppe Giofrè

Fino a qualche mese fa abbiamo visto Giuseppe Giofrè tra i giudici di Amici 22 durante tutta la fase Serale. Con lui erano presenti anche Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Con quest’ultimo sono nati anche dei rumor in merito a una possibile frequentazione, ma il diretto interessato ha smentito e ha affermato di essere single:

“Adesso è finita una storia che è iniziata nel 2019, terminata nel 2020/2021, ripresa nel 2022 e terminata tre settimane fa o un mesetto fa… di recente. Sono stato lasciato nel 2020, ho sofferto tantissimo, con la pandemia di mezzo. Avevo tanti pensieri, non potevo divertirmi e vedere i miei amici. Sono stato tanto male”.

La sua carriera invece va a gonfie vele. Questo perché ha debuttato anche come attore nel film di Amazon Prime Video intitolato “L’estate più calda” e prosegue con il lavoro di ballerino non solo ad Amici ma anche in giro per il mondo. Non mancano nemmeno le collaborazioni per varie campagne pubblicitarie.

Come per esempio quella recente con “Les Homme Publics“. La rivista che si occupa di immortalare “lo charme degli uomini al loro meglio” ha deciso di avviare una collaborazione con Giuseppe Giofrè e gli scatti che sono stati pubblicati hanno fatto infiammare il web.

Quasi tutti hanno apprezzato la sua bellezza e il fisico che sembra scolpito nel marmo. Altri utenti, però, hanno trovato una foto in particolare quasi volgare e troppo ambigua. “Chiamiamo le cose con il loro norme“, afferma qualcuno. Voi che cosa ne pensate?

