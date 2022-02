Giuseppe La Spisa: il cavaliere di Uomini e Donne Over scrive a Gemma

Giuseppe La Spisa, ex cavaliere di Uomini e Donne Over, scrive una lettera aperta a Gemma Galgani per confessarle il suo amore

Cara Gemma, da quando ho ballato con te nella trasmissione Uomini e Donne qualcosa mi ha attirato nei tuoi confronti.

La tua eleganza, la tua dolcezza e la tua sensibilità sono le qualità che prediligo. I tuoi occhioni grandi brillano colmi di tanto amore da donare… e ricevere.

In quel ballo mi sono estraniato da tutto. Da quel momento non ero più in trasmissione, esistevamo solo io e te, la tua presenza…

Spero che tu possa leggere questa lettera e prendere atto dei miei sentimenti. Una forte attrazione sta nascendo dentro di me nei tuoi confronti.

Grazie a te, per pochi minuti passati in trasmissione, ho trovato ciò che mi manca e ho capito che sei tu, il tuo respiro, la tua presenza… Ti guardo ogni giorno e so per certo che stai diventando sempre più importante per me, e il tuo pensiero mi segue ovunque io vada.

Ogni mia parola, ogni mia azione è per te. Non so cosa succederà, ma averti stretto una sola volta non è sufficiente. Le voglio provare sempre, continuamente, queste emozioni che mi hai donato.

Giuseppe La Spisa

