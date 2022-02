Nisciuna Femmena Assomiglia a Te: il nuovo brano di Raffaello

Amore e perdono

L’amore parte dal cuore per ritornare al cuore. Ci sono tante emozioni che si vivono e spesso si rivelano colpi di testa, ma quando l’amore c’è ed è eterno vale la pena anche perdonare. Quindi, l’emozione di tutto questo e molto altro esplode in un mix di note e parole, che prendono forma nell’ultimo video del brano Nisciuna femmena assomiglia a te del cantante Raffaello.

Ciao Raffaello, il tuo nuovo brano racconta d’amore e perdono, dove nasce l’ispirazione?

L’amore è il sentimento per eccellenza, che ci porta a vivere le emozioni più forti e, a volte, possiamo commettere dei colpi di testa. Quindi, riconoscendoli, è nata l’esigenza di chiedere perdono all’amore della mia vita: mia moglie Carmen. Ecco, da qui è partita l’ispirazione del mio ultimo brano, e lei è la protagonista, con me, del video di Nisciuna femmena assomiglia a te.

Ci parli del testo e dell’arrangiamento.

L’autore è Rosario Armani, da sempre firma i miei più grandi successi. Il brano è arrangiato da Davide Russo, e il regista del video, girato su Napoli, è Ferdinando Esposito. Con loro collaboro da tempo. È una squadra con cui sono cresciuto e che stimo, portando il mio genere il pop-nap-sound ad alti livelli. Questo genere si differenzia dal neomelodico classico, perché i suoni pop si mescolano creando una nuova contemporaneità.

Raffaello: in arrivo un nuovo album

Questo brano segna un altro successo della tua carriera. Hai forse in cantiere un nuovo album?

Ricevere messaggi e vedere già dalle prime ore la risposta positiva del pubblico e dei fan è sempre un’emozione, e ti dà nuovi stimoli a far bene. Fin da bambino ho sognato e voluto tutto questo. Sono molto grato, e un uomo dalla profonda fede. Soprattutto, avere un amore grande come quello di mia moglie aggiunge al successo un’emozione unica.

Guardando indietro, dal primo album Qualcosa da dirvi, prodotto e distribuito da Zeus Record, passando per La nostra storia e Turnamme a fa pace, entrambe colonne sonore di due diverse stagioni della fiction Gomorra e altri successi, oggi trovarmi in studio a scegliere le nuove tracce per l’album è un’immensa soddisfazione.

È ancora tutto in fase decisionale. Stiamo lavorando affinché possa uscire nel mese di marzo, e Nisciuna femmena assomiglia a te ne farà parte insieme agli altri inediti.

Oltre a Carmen, Nisciuna femmena assomiglia a te a chi vuoi dedicarla?

Che sia la canzone che porti la pace a tutti gli amori. Quelli veri, che possono commettere errori durante il percorso. Vedi, quando un sentimento così profondo, nobile, è autentico, è giusto, là dove c’è un tentennamento o un errore, bisogna perdonare. Almeno una volta nella vita si deve concedere la possibilità di perdonare. Oggi guardo negli occhi mia moglie, sono innamorato di lei nel profondo, e trovare il coraggio di chiederle perdono ha dato un nuovo plus alla nostra storia e cammino insieme.

