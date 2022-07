Ultimo esame universitario per Giusy Buscemi. L'attrice, in dolce attesa, ora pensa alla gravidanza. La tesi può attendere

Esame in dolce attesa per Giusy Buscemi

Presto sarà di nuovo mamma del terzo figlio. Prima di questo momento, però, Giusy Buscemi ha voluto fare un ultimo sforzo da studentessa e dare l’esame all’Università che la porterà ora a preparare la tanto attesa e sudata tesi. L’attrice di Doc 2 – Nelle tue mani ha voluto condividere questo bel momento di gioia con i suoi follower su Instagram, raccontando nel dettaglio la sua esperienza da universitaria.

Non tutti forse sanno ma Giusy Buscemi è iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma. Dopo vari alti e bassi, come un qualsiasi studente, è riuscita a terminare il suo percorso di studi. Come mostrato sui social ha postato alcune foto fuori e all’interno dell’edificio e fatto vedere ai fan gli appunti preparati per l’occasione:

“Ieri ho finito tutti gli esami universitari! Yuhuuuuu!!!! Tante, troppe volte ho sentito la tentazione di mollare. Di dire a me stessa ‘ma chi me lo fa fare!’…eppure con tanta fatica sono quasi arrivata alla fine di questo bellissimo percorso… (grazie sopratutto a chi mi ha incoraggiata ogni giorno a non mollare!!)”

Si legge dal post pubblicato su Instagram da Giusy Buscemi, che ci ha tenuto a fare anche degli speciali ringraziamenti. Ecco quanto segue: “Grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi di ieri. Anche se non riesco a rispondervi vi leggo tutti tutti!!! È strano come si passi in un attimo dall’ansia per l’esame, alla nostalgia dello studio…” e ha proseguito ancora facendo gli auguri a tutti coloro che, come lei, sono pronti all’atto finale: “…Tanti auguri a tutti i laureandi!”.

Per concludere Giusy Buscemi ci ha tenuto a far sapere che, prima della tesi passerà un pochino di tempo, visto che dovrà dare alla luce il bambino che porta in grembo e non mancheranno altri impegni nel mentre: “Della tesi me ne occuperò un po’ più in là… prima bisognerà far nascere una nuova Creatura, rimettersi in forma ed iniziare un bellissimo set dolomitico!!!… del resto, un giorno alla volta!”.

Ora quindi per Giusy Buscemi è tempo di concentrarsi al 100% sul parto. Presto avrà il terzo figlio insieme al suo compagno Jan Michelini. In attesa di questo bel momento Novella2000.it si congratula con lei per il traguardo raggiunto!

