NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2024

Dopo numerosi successi professionali, Giusy Ferreri dà il via a un nuovo progetto ed entra a far parte di una band.

Nuovo progetto per Giusy Ferreri

Sono ormai passati più di 15 anni da quando il grande pubblico ha fatto la conoscenza di Giusy Ferreri. Come in molti ricorderanno, l’amata cantante ha preso parte alla prima edizione di X Factor, dove si classificò al secondo posto. Col passare del tempo tuttavia l’artista è riuscita a imporsi sulle scene musicali italiane e numerosi sono stati i successi professionali arrivati nel corso della sua lunga carriera. Adesso però Giusy ha deciso di dare una svolta alla sua vita e ha così dato il via a un nuovo progetto che è stato annunciato solo nelle scorse ore.

Con un post sui social infatti la Ferreri ha svelato di essere entrata a far parte di una band. Il nome del gruppo è Bloom e il loro primo singolo “È la verità” uscirà prossimamente. Per annunciare questo nuovo capitolo, che ha già incuriosito i fan e non solo, la cantante ha affermato: “Un mix di doccia fredda e countdown ancora tutto da scoprire”.

Ma cosa accadrà dunque alla carriera da solista di Giusy Ferreri? L’ex concorrente di X Factor risponde anche a questo. Su domanda diretta di un fan, l’artista dichiara: “Se non sarò più solista? Entrambe le cose. Nessuna esclude l’altra. Sono in tour da solista con la mia band di sempre e questo è un nuovo progetto band che si aggiunge al mio percorso artistico”.

Insomma per Giusy sta per iniziare un nuovo percorso, fatto di tanta musica, concerti e numerose emozioni. Ma come ci stupiranno i Bloom? Non resta che attendere l’uscita del loro primo singolo per scoprirlo. Nel mentre facciamo un enorme in bocca al lupo alla Ferreri e al resto della band.