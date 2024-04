NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Aprile 2024

Ieri sera, nel corso dell’ospitata a Belve, Marcella Bella ha raccontato un retroscena che coinvolge suo marito e Lory Del Santo. La showgirl tuttavia interviene e replica alle parole della cantante.

Parla Lory Del Santo

Ospite della terza puntata di Belve è stata Marcella Bella, che nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani si è raccontata a cuore aperto. Durante l’intervista però è accaduto qualcosa di inaspettato. La celebre e amata cantante, da anni nel cuore del pubblico, ha menzionato un episodio che vede protagonisti suo marito e Lory Del Santo e in breve le sue parole hanno fatto il giro del web. Marcella ha infatti rivelato che la showgirl, durante una serata a teatro, si sarebbe avvicinata per due volte al suo compagno di vita per sussurrargli qualcosa all’orecchio. Tuttavia il marito della Bella non sembrava conoscere la Del Santo, che poco dopo sarebbe stata affrontata dalla cantante stessa.

Adesso però a rompere per la prima volta il silenzio è proprio Lory, che a Novella 2000 smentisce ufficialmente le dichiarazioni di Marcella, non avendo mai avuto il privilegio di conoscerla. Ma non solo. Successivamente la Del Santo, con un lungo post pubblicato sui suoi social, è tornata sulla questione, negando nuovamente le parole della Bella. Questo quanto afferma la nota showgirl: “Mi hanno mandato questo video e mi sono molto divertita. […] Non ricordo di avere mai avuto l’onore di conoscere ufficialmente questa bella signora e tantomeno non ho mai sentito parlare o anche nominare il nome di suo marito. Cos’è un imprenditore o un cantante?”.

Ma non è finita qui. Proseguendo la sua smentita, Lory Del Santo aggiunge: “Mi chiedo: non è che mi ha scambiato per un’altra oppure semplicemente lui aveva occupato per errore il mio posto a teatro? […] Secondo la storia raccontata, lui aveva dichiarato che non mi conosceva, io avevo a lei detto che non lo conoscevo, quindi lui mentiva? O semplicemente vince la maggioranza”.

Pare dunque che Lory non abbia mai incontrato né Marcella Bella né suo marito. Ovviamente siamo però a completa disposizione qualora la cantante volesse replicare alla Del Santo e avere così un chiarimento con lei.