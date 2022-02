Chi è Giusy Ferreri? Età, altezza e Instagram

Cosa sappiamo di Giusy Ferreri, concorrente al Festival di Sanremo 2022, Età, altezza, vita privata e Instagram.

Chi è Giusy Ferreri

Nome e Cognome: Giuseppina Gaetana Ferreri

Nome d’arte: Giusy Ferreri

Data di nascita: 18 aprile 1979

Luogo di Nascita: Palermo

Età: 42 anni

Altezza: 1,55 cm

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: cantante

Fidanzato: Andrea Bonomo

Figli: ha una figlia, Beatrice

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @giusyferreriofficial

Giusy Ferreri biografia età altezza e biografia

Chi è e quanti anni ha la cantante Giusy Ferreri? Giusy, 1 metro 55 centimetri di altezza, nasce a Palermo, in Sicilia, il 18 aprile 1979.

I genitori si chiamano Alessandro e Teresa, mentre il fratello Michele. Per quanto riguarda il percorso accademico frequenta il liceo Salvatore Quasimodo di Magenta.

Vita privata

Parliamo, ora, della vita privata di Giusy Ferreri, soffermandoci sulle relazioni amorose che ha avuto fino ad oggi. Da oltre dieci anni la cantante ha una storia d’amore con il compagno Andrea Bonomo. Secondo quanto riportato dal sito Donna Glamour, due non sono marito e moglie, ma nel 2017 hanno annunciato di aspettare una figlia, la piccola Beatrice, nata poi il 10 settembre dello stesso anno.

Giusy Ferreri ha dichiarato, in un’intervista con Ok Salute, e in seguito trascritta da Gossip e TV, di essere affetta da sempre dalla sindrome di Wolff-Parkinson-White:

Sono nata con una malformazione cardiaca che mi ha sempre comportato tachicardie anomale. All’inizio, però, quel disturbo era stato diagnosticato come semplice soffio al cuore, molto comune nei bambini e destinato a scomparire spontaneamente con l’adolescenza. Quando a otto anni ho avuto il primo attacco di tachicardia parossistica è emersa la verità. […] Ho subito due interventi: il primo intervento non è andato a buon fine, mentre un paio di settimane dopo, il secondo, mi ha risolto la vita. Tre ore di intervento, tre giorni di ricovero ed ero un’altra donna. Che finalmente a 21 anni usciva dall’incubo. Certo, ancora oggi devo evitare lo stress e condurre una vita salutare.

Dove seguire Giusy Ferreri: Instagram e social

Attraverso una semplice ricerca su Internet possiamo scoprire che Giusy Ferreri ha tutti i profili social più importanti. Su Twitter conta 350 mila followers, mentre su Facebook 549 mila.

Infine, l’account Instagram risulta quello meno seguito con solo 238 seguaci. Qui possiamo trovare immagini in compagnia della figlia o mentre si scatta foto insieme ad amici o scatti un po’ più professionali.

Carriera

Nel 1998, all’età di 19 anni muove i primi passi nel campo della musica, prima da solista e poi insieme a due gruppi: i Prodigy of Peace e gli AllState51. La notorietà, però, arriva nel 2008 quando partecipa a X Factor, mentre dichiara di star facendo la cassiera come lavoro.

In che supermercato lavorava Guisy Ferreri? All’Esselunga. Ad ogni modo, il primo inedito a scalare le classifiche si intitola Non ti scordar mai di me, scritto da Tiziano Ferro nelle musiche. Il primo album di Giusy Ferreri si intitola Gaetana, prodotto interamente da Ferro e viene anticipato dal singolo Novembre.

Nel 2009, invece, esce la canzone Ma il cielo è sempre più blu, la quale anticipa il secondo album in studio dal titolo Fotografie. Nel 2010, inoltre, riceve un premio agli European Border Breakers Awards per il primo disco. Intanto, la cantante duetta con artisti del calibro di Claudio Baglioni, Ornella Vanoni, Marracash e i Neri per Caso.

Il 2011 la vede come concorrente del Festival di Sanremo con Il mare immenso. Nel 2011 pubblica il nuovo album Il mio universo e si allontana dalle scene per un po’. Sulla sua pagina Facebook, poi riportato da Vanity Fair, dice di averlo fatto perché ha dovuto rimuovere un polipo alle corde vocali.

Dopo la lavorazione del CD L’attesa, nel 2013 torna a Sanremo con Ti porto a cena con me e L’amore possiede il bene. Nel 2016, poi, Giusy Ferreri collabora con la collega Baby K e partecipa per la terza volta a Sanremo con Fa talmente male, che anticipava il quinto album Girotondo.

Solo nel 2018, poi, entra a far parte della squadra di Amici, per poi pubblicare la canzone Amore e capoeira. Nel 2020, nonostante deve cancellare dei concerti a causa della pandemia, pubblica il singolo La Isla con Elettra Lamborghini. Al TG, nel 2021 viene annunciata la partecipazione di Giusy Ferreri a Sanremo 2022.

X Factor

Come detto poc’anzi, Giusy Ferreri inizia ad acquisire popolarità nel 2008 grazia alla partecipazione a X Factor.

Entra nella squadra di Simona Ventura, nella categoria Over 25, e riesce a piazzarsi seconda nella finale. Da qui il percorso è in ascesa.

Sanremo 2017

Giusy Ferreri ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, la più recente nel 2017. In quell’occasione ha portato il brano Fa talmente male.

In precedenza, invece, nel 2011 l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston con la canzone Il mare immenso, mentre nel 2014 ha scelto Ti porto a cena con me.

Album e canzoni

La cantante ha quindi collaborato con molti artisti della canzone italiana. In particolare, negli ultimi anni ha inciso diversi brani che sono diventati veri e propri tormentoni. Quante canzoni ha fatto Giusy Ferreri? Molte, ma qui di seguito ne vediamo alcune tra le più note:

Come un’ora fa (2015)

(2015) Roma-Bangkok (2015)

(2015) Volevo te (2015)

(2015) Partiti adesso (2017)

(2017) Amore e capoeira (2018)

(2018) JAMBO (2019)

(2019) Gli Oasis di una volta (2022)

Ma passiamo, ora, anche agli album di Giusy Ferreri:

Non ti scordar mai di me EP (2008)

(2008) Gaetana (2008)

(2008) Fotografie (2009)

(2009) Il mio universo (2011)

(2011) L’attesa (2014)

(2014) Hits (2015)

(2015) Girotondo (2017)

(2017) Cortometraggi (2022)

Giusy Ferreri a Sanremo 2022

Giusy Ferreri, perciò, torna al Festival di Sanremo 2022 per portare la sua canzone “Miele“, la quale è contenuta anche nel nuovo album programmato per il 18 febbraio delle stesso anno.

Nel video di presentazione registrato in occasione dell’inizio della kermesse musicale ha raccontato cosa rappresenta per lei questo palco:

“Per me Sanremo rappresenta un nuovo inizio perché l’ultima volta sono stata qui nel 2017. Sono in questa nuova fase e di conseguenza questo mi sembra il migliore dei palchi per ricominciare.

[…] C’è sempre quella tensione che fa tremare abbastanza le gambe. Suscita queste sensazioni“.

Ecco, adesso, gli altri Big del Festival di Sanremo 2022…

I Big a Sanremo 2022

Andiamo a scoprire, quindi, quali altri Big partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre a Giusy Ferreri con il brano “Sei tu“:

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Giovanni Truppi

Irama

Mahmood e Blanco

e Fabrizio Moro

Emma

Aka7Even

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga e Rettore

e Elisa

Noemi

Highsnob e Hu

e Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La rappresentante di lista

Ana Mena

A condurre il Festival di Sanremo 2022, infine, Amadeus con 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Il percorso di Giusy Ferreri a Sanremo 2022

Il percorso di Giusy Ferreri al Festival di Sanremo 2022 ha inizio già dal 1° febbraio, facendo parte del gruppo di artisti che si esibiscono nella prima serata. Vedremo come si piazzerà in classifica.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.