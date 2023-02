Gnocchi alla sorrentina con La Molisana: ricetta e procedimento

Cucina

Redazione | 13 Febbraio 2023

Novella Cucina

Gli gnocchi di La Molisana sono perfetti per la più classico degli abbinamenti, alla sorrentina: ricetta e procedimento

Ecco la ricetta e il procedimento su come preparare gli gnocchi alla sorrentina preparati con gli gnocchi La Molisana.

Ingredienti

un kg di gnocchi di patate La Molisana

400 g di passata di pomodoro

60 g di formaggio grana

un ciuffo di basilico

uno spicchio d’aglio

una mozzarella

olio EVO e sale q.b.

Procedimento

Per prima cosa preparate una semplicissima salsa di pomodoro. Versate un generoso giro d’olio extravergine d’oliva in una padella ampia e antiaderente.

Lasciate scaldare bene l’olio, quindi profumatelo con uno spicchio d’aglio. Appena l’aglio inizierà a sfrigolare aggiungete in padella la passata di pomodoro. Aromatizzate la salsa di pomodoro con delle foglie di basilico fresche, regolate di sale e cuocete per circa 20 minuti.

Quando il sugo sarà ristretto e cotto a puntino, cuocete in abbondante acqua salata gli gnocchi. Quando gli gnocchi saliranno in superficie, scolateli e trasferiteli in un contenitore.

Condite gli gnocchi con abbondante salsa di pomodoro. Mescolate per bene in modo che il sugo condisca bene gli gnocchi.

In una pirofila imburrata, distribuite un primo mestolo di gnocchi e aromatizzate con delle foglioline di basilico spezzettate a mano. Tagliate a fette la mozzarella, e aggiungete sopra gli gnocchi uno strato di mozzarella sfilacciata.

Aggiungete altre foglie di basilico fresco, spolverate con formaggio grana e coprite con altri gnocchi.

Ricoprite il secondo strato di gnocchi come il precedente: mozzarella, foglie di basilico e formaggio grattugiato. Infornate gnocchi per circa 20 minuti in forno già caldo a 180°.

Gli gnocchi sono pronti: serviteli a tavola direttamente nella coccottina in cui li avrete cotti.