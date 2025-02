Importante compositore, Goran Bregovic ha una lunga carriera alle spalle fatta di grandi successi. Ha lavorato sia in band che come solista e ha curato le colonne sonore di tanti film premiati. Ecco quindi tutte le informazioni che lo riguardano.

Chi è Goran Bregovic

Nome e cognome: Goran Bregovic

Data di nascita: 22 marzo 1950

Luogo di nascita: Sarajevo

Età: 74 anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: musicista e compositore

Moglie: è sposato con Dzenana Sudzuka

Figli: ha 4 figli (Ema, Željka, Una, Lulu)

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @goran_bregovic_official

Goran Bregovic età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Goran Bregovic, noto compositore, partendo dalla sua biografia quindi quanti anni ha, dov’è nato e la sua famiglia. Goran è nato a Sarajevo il 22 marzo 1950. Ha quindi 74 anni di età ed del segno zodiacale dell’Ariete. Non abbiamo informazioni sulla sua alezza e il suo peso. E non pare avere nemmeno tatuaggi sul suo corpo.

Per quanto riguarda la sua famiglia e quindi i suoi genitori, la madre è serba e il padre croato, membro dell’Armata Popolare Jugoslava. Dopo il divorzio dei genitori, visse assieme alla madre nella zona a predominanza musulmana di Sarajevo, entrando in questo modo a contatto con tutte e tre le culture, nazionalità e religioni che formavano (e formano) la Bosnia ed Erzegovina.

Parlando dei suoi studi, dopo il diploma si dedicò alla musica. Nell’autunno del 1971 si iscrisse all’università, decidendo di studiare filosofia e sociologia. Ma abbandonò questi studi molto presto per tornare alla musica.

Oggi vive a Parigi con la famiglia.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Goran Bregovic, possiamo dirvi se ha moglie e figli. Si è sposato nel 1993 con Dženana Sudžuka. La coppia ha tre figlie: Ema, Una e Lulu. Goran ha un’altra figlia, Željka, concepita ai tempi dell’università con una ballerina di un night club di Sarajevo. Inoltre ha un fratello, Predrag, che vive a New York.

Ci sono alune curiosità sulla vita privata di Goran Bregovic che riguardano la sua infanzia e adolescenza. Lui infatti iniziò a studiare il violino presso una scuola musicale della sua città, ma ne fu in seguito espulso per mancanza di talento. La madre di Bregović decise allora di regalargli una chitarra.

In seguito Goran stava per essere iscritto alla scuola delle belle arti di Sarajevo, ma rinunciò a causa dell’opposizione dello zio, che considerava la scuola “piena di omosessuali”. Si iscrisse così ad un istituto tecnico e come premio la madre gli permise di tenere i capelli lunghi. In questo periodo si unì alla band scolastica Izohipse, nella quale suonava il basso.

Dopo poco tempo venne cacciato anche da questa scuola a causa del suo cattivo comportamento. Si iscrisse così ad un liceo cittadino, entrando a far parte come bassista del gruppo Beštije. Raggiunta l’età di sedici anni, la madre gli permise di andare al mare da solo, dove si mantenne suonando musica folk in un bar di Konjic, lavorando nell’edilizia e distribuendo quotidiani.

Dove seguire Goran Bregovic: Instagram e social

Parliamo adesso dei social di Goran Bregovic e quindi dove possiamo seguirlo per rimanere sempre aggiornati.

A tal proposito segnaliamo il suo profilo Instagram che ha quasi 48 mila follower. Poi c’è anche una pagina Facebook, anche questa molto aggiornata riguardo la sua musica.

Carriera

La carriera musicale di Goran Bregovic è iniziata quando a un concerto dei Beštije venne notato da Željko Bebek, che lo invitò a suonare il basso nel suo gruppo Kodeksi. Nell’estate del 1969 il gruppo lavorò in un famoso hotel di Ragusa/Dubrovnik, intrattenendo i numerosi turisti presenti sulla costa dalmata. Concluso questo periodo, la band fu invitata a suonare in un night club di Napoli “Lo Schiribizzo”. Bebek e Bregović accettarono l’invito, ma persero in seguito l’impiego a causa del cambio che imposero al loro repertorio musicale, meno folk e più moderno, non gradito al padrone del locale. Decisero comunque di rimanere a Napoli, dove continuarono a suonare la musica che preferivano.

Nei mesi successivi il gruppo Kodeksi subì dei cambiamenti, e Bregović passò a suonare non più il basso ma la chitarra, con l’inserimento del bassista napoletano Fernando Savino, facendo serate in locali di Napoli e di Ischia dove hanno fatto spalla ai Pooh.

Verso la fine del 1971 il cantante Željko Bebek lasciò il gruppo. Bregović e Redžić iniziarono a suonare in un altro gruppo, Jutro (Mattina) che poi subì alcuni cambiamenti e dal 1º gennaio 1974 cambiò il nome in Bijelo Dugme.

Dopo lo scioglimento del gruppo nel 1989, Goran Bregović divenne internazionalmente famoso per la composizione delle colonne sonore di numerosi film. Il suo primo progetto fu Il tempo dei gitani di Emir Kusturica (1989). La loro collaborazione continuò e Bregović compose la musica del film successivo, Il valzer del pesce freccia (1993). Uno dei maggiori progetti successivi fu la musica de La Regina Margot, diretto da Patrice Chéreau. Ancora maggiore fu il successo di Underground.

Nel 2000 ha registrato un album, Kayah i Bregović (Kayah e Bregović), con la popolare cantante polacca Kayah. Nel 2005 ha preso parte ai 3 grandi concerti d’addio dei Bijelo Dugme. Il 24 gennaio 2007 ha suonato con la Wedding and Funeral Band al Crazy Live Music a Torino.

Eurovision Song Contest

Nel 2009 Goran Bregovic ha scritto la canzone portata dalla Serbia all’Eurovision Song Contest, Ovo je balkan, cantata da Milan Stanković.

Sanremo 2012

Nel 2012 al Festival di Sanremo ha accompagnato con la sua orchestra Samuele Bersani eseguendo “Romagna mia” e cantando la versione spagnola di Ovo je balkan, chiamata Balcañeros.

È stato nominato Maestro Concertatore per l’edizione 2012 della Notte della Taranta.

Sanremo 2025

Goran Bregovic torna al Festival di Sanremo 2025 per la serata delle cover in onda il 14 febbraio. A sceglierlo è stato Olly, big in gara. I due duetteranno sulle note de Il pescatore di Fabrizio De André.