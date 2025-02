Andiamo a conoscere il chitarrista brasiliano Toquinho e quindi la sua biografia, la vita privata, la carriera e i social.

Chi è Toquinho

Nome e cognome: Antonio Pecci Filho

Nome d’arte: Toquinho

Data di nascita: 6 luglio 1946

Luogo di nascita: San Paolo (Brasile)

Età: 78 anni

Segno zodiacale: Cancro

Professione: chitarrista, cantante e compositore

Moglie: dovrebbe essere single

Figli: pare abbia due figli

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @toquinho

Toquinho età, altezza e biografia

Chi è il chitarrista Toquinho e cosa sappiamo di lui? Andiamo a vedere la sua biografia e quindi quanti anni ha, di dov’è e le sue origini. Vero nome Antonio Pecci Filho, è nato a San Paolo (in Brasile) il 6 luglio 1946. Ha quindi 78 anni di età ed è del segno zodiacale del Cancro. Non conosciamo la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non pare averne sul suo corpo.

Come detto, è brasiliano, ma le sue origini sono italiane. Il nonno paterno era nativo di Toro, in Molise, e la nonna paterna era nata in Calabria. I nonni materni venivano invece da Mantova.

Da dove nasce il suo nome d’arte? Perché si chiama così? Da piccolo era chiamato da tutti Toninho, diminutivo di Antonio. Fu sua madre a trasformare il nomignolo nel vezzeggiativo Toquinho, dopo avergli visto accennare lievi passi di danza. È cresciuto nel clima musicale degli anni cinquanta in cui fiorivano le sperimentazioni del pianista Johnny Alf e dei cantanti Dick Farney e Lúcio Alves.

Vita privata

Della vita privata e sentimentale di Toquinho non sappiamo molto, riguardo appunto se sia sposato e abbia figli. Girando sul web abbiamo scoperto che pare sia stato sposato, ma sarebbe separato dalla moglie da diversi anni. Da questa donna pare abbia avuto due figli, ma non ci sono altre informazioni a riguardo.

Dove seguire Toquinho: Instagram e social

Per seguire sui social Toquinho ve segnaliamo subito il suo profilo Instagram che ha un seguito di oltre 167 mila follower. Qui pubblica molti contenuti riguardanti la musica.

Carriera

Dopo avere imparato a suonare la chitarra sotto la guida dello strumentista e compositore Paulinho Nogueira, non ancora ventenne decise di intraprendere la carriera musicale dopo aver conosciuto Chico Buarque de Hollanda.

A metà degli anni sessanta, quindi, Toquinho esordì come compositore scrivendo Lua Cheia e venne a contatto con l’ambiente artistico e intellettuale che si era radunato a Rio de Janeiro. Lì ebbe occasione di crescere culturalmente e musicalmente grazie alle collaborazioni con gli artisti che qualche anno prima avevano dato vita al sound innovativo. Nel 1969 strinse amicizia con il poeta Vinicius de Moraes e si legò a lui in un sodalizio artistico di lunga durata segnando la sua svolta.

Gli anni settanta lo videro allontanarsi dal Brasile per sfuggire alle pesanti conseguenze del colpo di Stato militare che limitava la libertà di espressione. Assieme a Chico Buarque approdò in Italia che divenne la sua seconda patria. Dopo un breve rientro nel paese natale, ritornò in Italia dove fu raggiunto da Vinicius e dove lavorò anche con Sergio Endrigo e Sergio Bardotti, oltre a registrare le popolari incisioni con il poeta brasiliano e con Ornella Vanoni.

Sanremo 1990

Nel 1990 Toquinho ha partecipato al Festival di Sanremo cantando in portoghese la canzone di Paola Turci Ringrazio Dio. Il titolo della canzone era Nas asas de um violão (Sulle ali di una chitarra).

È stato protagonista di due tournée con Fred Bongusto, nel 1993 in Italia e nel 1996 in Brasile. Nel 2003 è stato in tour con Grazia Di Michele.

Album e canzoni

Toquinho ha inciso sedici album con Vinícius de Moraes e altri dischi collaborando in particolare con Ornella Vanoni (La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria).

È diventato popolare in Italia nel 1969 suonando nel disco La vita, amico, è l’arte dell’incontro, realizzato da Sergio Endrigo, Vinícius de Moraes e Giuseppe Ungaretti. L’anno successivo ha collaborato con Ennio Morricone nella realizzazione del disco Per un pugno di samba.

Nel 1983 ha ottenuto un notevole successo con l’album Acquarello.

Sanremo 2025

Per il Festival di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti è prevista anche la presenza di Torquinho. Il chitarrista, infatti, partecipa alla serata delle cover in programma venerdì 14 febbraio. Ed è in duetto con Gaia, Big in gara anche lei di origini brasiliane.