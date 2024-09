Dopo una lunga attesa finalmente nelle ultime ore Rosalinda Cannavò ha partorito e ha dato alla luce la sua prima figlia, nata dall’amore con Andrea Zenga. La coppia ha poi rivelato sui social il nome scelto per la piccola.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori

Lo scorso marzo, con un post sui social, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno annunciato al mondo intero di essere in attesa di una figlia. Fin dal primo momento così il web intero si è unito alla gioia della coppia, che ormai è unita da diversi anni. Come tutti sappiamo, i due si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 5 e da quel momento non si sono più lasciati. I fan nel mentre in queste settimane hanno iniziato ad attendere la nascita della bambina e solo poche ore fa è arrivata la lieta notizia.

Con un dolcissimo video caricato sui suoi profili social, Andrea Zenga ha annunciato che Rosalinda Cannavò ha finalmente partorito e che i due sono diventati genitori per la prima volta. Ma non solo. L’ex Vippone ha anche rivelato il nome che la coppia ha scelto per la figlia: Camilla. Queste le tenere dichiarazioni di Andrea che hanno commosso ed emozionato i fan:

“Benvenuta al mondo Camilla. Spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che è stata bravissima in queste ore difficili. Sono fiero di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto. PS: 3,8kg di pura dolcezza già alla nascita”.

In queste ore nel mente Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si stanno godendo questi primi istanti insieme alla loro figlia Camilla. Non resta dunque che fare tanti auguri a questa splendida coppia, che senza dubbio a oggi è una delle più belle del mondo dello spettacolo.