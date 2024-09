In laguna, a Venezia 81, è arrivato anche il conduttore Stefano De Martino per la serata finale del Festival

Per l’ultima giornata di Venezia 81, alla Mostra del Cinema è arrivato anche Stefano De Martino. Il conduttore è l’uomo del momento della TV italiana dopo che ha raccolto il testimone di Amadeus su Rai1 prendendo la conduzione dell’amato programma Affari Tuoi.

L’arrivo di Stefano De Martino a Venezia 81

È sicuramente l’uomo del momento della TV italiana e ha passato l’esame dell’eredità lasciata da Amadeus. Stiamo parlando di Stefano De Martino che sta facendo carriera in Rai tanto che è riuscito ad approdare su Rai1 alla conduzione di uno dei programmi di punta della TV di Stato.

Dopo l’addio di Amadeus (che è passato a Discovery e avrà un programma sul NOVE), è proprio De Martino il conduttore di Affari Tuoi. E sin dalla prima puntata ha dimostrato una grande bravura e sembra piacere anche al pubblico che lo sta premiando con ottimi ascolti.

Non poteva quindi mancare la presenza di Stefano De Martino a Venezia 81. Il conduttore è infatti arrivato in laguna nell’ultima serata del Festival, oggi sabato 7 settembre. Pronto anche per il red carpet della serata finale, De Martino si è presentato con un elegante completo firmato Dolce&Gabbana. E ovviamente ha anche incantato i fotografi col suo sorriso, come si può vedere nel video qui sotto pubblicato da Whoopsee:

Ricordiamo che, dopo Affari Tuoi, Stefano De Martino sarà anche nella giuria di Tale e quale show. Infatti nell’edizione di quest’anno condotta sempre da Carlo Conti ci saranno dei cambiamenti. Non ci sarà più Loretta Goggi e al suo posto è stata chiama Alessia Marcuzzi, mentre sono confermati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice, invece, sarà ogni sera diverso e proprio per la prima puntata (in onda il 27 settembre) ci sarà proprio De Martino.