Dopo la prima eliminazione, nella puntata del Grande Fratello del 3 marzo c’è stata una seconda eliminazione a seguito di un televoto flash. Ecco come siamo arrivati a questi concorrenti e chi quindi ha dovuto lasciare la Casa a sorpresa.

Chi è il secondo eliminato della puntata del 3 marzo del Grande Fratello

Questa sera, 3 marzo, a sorpresa c’è stata una seconda eliminazione al Grande Fratello arrivata dopo un televoto flash. Giovedì erano finiti in nomination cinque concorrenti: Chiara, Helena, Maria Teresa, Mattia e Zeudi. E tra di loro c’è stato il primo eliminato della puntata che è stata Maria Teresa.

Ma, come detto, c’è stata una seconda eliminazione a seguito di un televoto flash. E tutto è partito da una serie di scelte che hanno portato a cinque candidati all’eliminazione. Ma come si è arrivati a ciò? In pratica i quattro salvati del precedente televoto sono andati in super led. Poi sono stati raggiunti da tutti gli altri (tranne i due finalisti Lorenzo e Jessica).

I quattro sopravvissuti al televoto sono stati chiamati a fare una scelta per dare il via a una “nomination a catena”. E così ecco com’è andata:

Mattia ha salvato Maria Vittoria

ha salvato Helena ha salvato Javier

ha salvato Zeudi ha salvato Shaila

ha salvato Chiara ha salvato Giglio

Quindi sono rimasti Stefania, Tommaso e Federico che sono finiti al televoto flash. Ma non è finita qui. Perché i tre sono stati andati nel secondo confessionale con di fronte tre piramidali. I due che pescano il rosso potranno trascinare al televoto con loro altri due degli altri che si sono salvati. A pescare il rosso sono stati Stefania e Federico che hanno quindi scelto fare i nomi di Mattia e Chiara.

Quindi al televoto flash del Grande Fratello del 3 marzo sono finiti Chiara, Federico, Mattia, Stefania e Tommaso. Il verdetto è arrivato poco dopo. Messi spalle al led, i cinque nominati hanno saputo il risultato. La prima a salvarsi è stata Stefania e poi si è salvato Federico.

A questo punto i tre rimasti sono stati chiamati in studio per ricevere il verdetto finale. Il primo a salvari è stato Tommaso. E così tra Chiara e Mattia il secondo eliminato della puntata del 3 marzo del Grande Fratello è stato Mattia. Queste le percentuali di preferenza: Chiara 43,87%, Tommaso 22,6%, Stefania 12,35%, Federico 11,5%e Mattia 9,7%.