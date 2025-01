Nuove nomination nella puntata del Grande Fratello del 16 gennaio, chi sono i nominati? Vediamo cosa è accaduto nel corso della serate e chi è finito al televoto il cui risultato sarà rivelato lunedì prossimo. Ecco tutti i dettagli.

Le nomination del Grande Fratello del 16 gennaio 2025

Nella puntata del 16 gennaio 2025 del Grande Fratello c’è stato il risultato del televoto che decretava i due preferiti secondo la scelta degli spettatori. Da questa votazione sono usciti i nomi di Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso (che sono immuni per la prossima nomination). I sue sono quindi stati chiamati a scegliere chi mandare in nomination diretta uno tra Bernardo e Max (i nominati che erano al televoto con loro). E hanno scelto di nominare Bernardo.

A questo punto siamo arrivati anche a scoprire i nomi dei concorrenti immuni. I preferiti della Casa sono risultati essere Maria Vittoria e Giglio. A loro si aggiungono altri due nomi per l’immunità scelti dalle due opinioniste. A tal proposito, Beatrice Luzzi ha deciso di rendere immune Luca, mentre Cesara Buonamici ha fatto il nome di Tommaso.

Si passa quindi allo step successivo. Ecco che, come spiegato da Signorini, i concorrenti si sono ritrovati in un meccanismo a catena in cui Bernardo (primo nominato) ha dato il via. Lui ha dovuto scegliere chi salvare fino ad arrivare all’ultimo rimasto che andrà diretto in nomination. Ecco com’è andata:

Bernardo salva Shaila

salva Shaila salva Ilaria

salva Ilaria salva Pamela

salva Pamela salva Eva

salva Eva salva Alfonso

salva Alfonso salva Javier

salva Javier salva Emanuele

salva Emanuele salva Chiara

salva Chiara salva Zeudi

salva Zeudi salva Stefania

Quindi è rimasto Maxim che è andato dritto al televoto. Alla fine della puntata ci sono state le nomination E iniziamo dalle palesi tra i non immuni:

Javier nomina Shaila

nomina Pamela nomina Emanuele

nomina Alfonso nomina Stefania

nomina Stefania nomina Eva

nomina Bernardo nomina Eva

nomina Shaila nomina Javier

nomina Chiara nomina Stefania

nomina Emanuele nomina Zeudi

nomina Eva nomina Emanuele

nomina Ilaria nomina Emanuele

nomina Zeudi nomina Emanuele

nomina Maxim nomina Zeudi

Dopo queste nomination palesi sono toccate quelle segrete nel confessionale da parte degli immuni. Ecco quali sono i nomi usciti:

Lorenzo nomina Javier

nomina Luca nomina Pamela

nomina Maria Vittoria nomina Alfonso

nomina Giglio nomina Emanuele

nomina Tommaso nomina Alfonso

nomina Amanda nomina Pamela

Ecco che i nominati della puntata del 16 gennaio sono Bernardo, Maxim, Emanuele, Alfonso, Eva, Javier, Pamela, Stefania e Zeudi. Scopriemo quindi i risultati nella puntata di lunedì 20 gennaio.