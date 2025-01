Caos al GF tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando quando la prima non ha salvato la seconda nella catena per le nomination

Un litgio inaspettato al Grande Fratello tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando. Tutto è iniziato con la catena di salvataggio in cui Eva non ha salvato Stefania e lei ci è rimasta male. Da lì sono volate parole forti tra le due che sembrano aver rotto improvvisamente i rapporti. Vediamo tutto nel dettaglio cosa è successo.

Dura lite al GF tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando

Dopo la mezzanotte al GF è scoppiato un litigio davvero sconvolgente e inaspettato. Sì perché ha visto coinvolte le amiche Eva Grimaldi e Stefania Orlando. Ma cosa è successo per far scoppiare il caos tra le due donne? Vi raccontiamo per filo e per segno.

Tutto è partito dalla catena di salvataggio che doveva definire il secondo nominato dopo Bernanrdo. E proprio Bernardo ha iniziato la catena. A un certo punto siamo arrivati a Pamela che ha salvato Eva e a questo punto lei doveva dire il nome di chi voleva salvare. Tutti si aspettavano Stefania, vista la grande amicizia e il rapporto che le lega. Ma a sorpresa Eva ha fatto il nome di Alfonso.

“Mi dispiace per Stefania, ma saòvo Alfonso. Perché ho sempre avuto un debole per questo ragazzo da un cuore enorme”, ha detto la Grimaldi chiedendo scusa alla Orlando. Quest’ultima ci è rimasta decisamente male e, rispondendo a Signorini, ha detto: “Questa cosa mi libera un po’. Mi libera da un legame che evidentemente non era così stretto”.

Eva Grimaldi ha detto di voler dare una possibilità ai giovani e ha motivato la sua scelta. “Vai Eva, vola”, ha replicato Stefania Orlando. E la Grimaldi si è un po’ alterata: “Vai non me lo dici. Io volo sempre, ma in alto. Stefania non va bene così, ti aspetto fuori”. E infatti poi la discussione è proseguita in soggiorno dopo la catena di salvataggio.

LEGGI ANCHE: La reazione di Shaila alle dichiarazioni del guru della moda su Lorenzo

Rientrati tutti, Stefania Orlando ha detto: “Eva, tu con me croce e crocione!”. Ed è partita un’accesa discussione che ha visto anche il commento delle persone in studio e degli altri concorrenti. Quasi tutti hanno dato ragione a Stefania perché appunto tutti si aspettavano che Eva salvasse lei. Ma il litgio è andato oltre in maniera ancora più forte.

La scelta di Eva sembra aver deluso Stefania e tra le due si accendono le prime scintille 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/LyEX0d7n99 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 16, 2025

Non sembrano esserci possibilità di pace tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando. Adesso la situazione è davvero infuocata. Sarò rottura definitiva o la notte porterà consiglio?