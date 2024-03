NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Marzo 2024

Grande Fratello

Questa mattina c’è stata un’accesa e dura lite tra Alessio Falsone e Federico Massaro. Stasera in diretta così è arrivato un comunicato ufficiale per l’imprenditore.

Comunicato ufficiale per Alessio Falsone

Nonostante manchi esattamente una settimana alla finale del Grande Fratello, questa mattina in casa si sono scaldati gli animi. A sorpresa infatti c’è stata un’accesa e dura lite tra Alessio Falsone e Federico Massaro a causa di uno spazzolino da denti. Stasera così la questione è stata affrontata ed entrambi gli inquilini del reality show hanno dato la loro versione dei fatti su quanto accaduto. Ma non solo. Lo stesso Alfonso Signorini ha ripreso il giovane imprenditore per i forti toni usati durante il faccia a faccia e poco fa è accaduto qualcosa di inaspettato.

Il conduttore ha infatti letto un comunicato ufficiale ad Alessio Falsone, che è stato un vero e proprio avvertimento. La produzione ha invitato il gieffino a non superare nuovamente i limiti. In caso contrario arriveranno provvedimenti seri. Questo quanto si legge nel comunicato arrivato:

“Alcuni tuoi atteggiamenti mostrano un lato del tuo carattere troppo irascibile e purtroppo non è la prima volta. Ti invitiamo sempre a confrontarti in modo schietto e diretto senza però mai superare certi limiti. Manca poco alla fine, prendi questo come un avvertimento per evitare provvedimenti che certamente non giocherebbero a tuo favore da parte nostra”.

Alla luce di quanto successo, Alfonso legge ad Alessio un comunicato ufficiale di #GrandeFratello. pic.twitter.com/vLiuETyqpq — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2024

Alessio Falsone ha così fatto le sue scuse a Federico Massaro per quanto accaduto e nelle prossime ore tra i due potrebbe arrivare un chiarimento.