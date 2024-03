Alessio sbotta contro Federico e rompe il suo spazzolino, la regia costretta a censurare (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Marzo 2024

Grande Fratello

Nel pomeriggio è scoppiata una grossa lite tra Federico Massaro e Alessio Falsone a causa di uno spazzolino. Andiamo a vedere tutti i video per capire meglio ciò che è successo.

Il litigio tra Alessio Falsone e Federico

Questo pomeriggio, dopo le tensioni delle scorse ore, al Grande Fratello è scoppiata una forte lite tra Alessio Falsone e Federico Massaro. A quanto pare il primo ha accusato il modello di avergli staccato lo spazzolino elettrico dalla presa e questa mattina se lo è ritrovato scarico. Sbottando con Greta e Letizia ha affermato: “Questo co**ione di fefè“.

Federico si è avvicinato e l’altro ha continuato: “Guarda, scarico. Zero per cento pure questa mattina. Abbi rispetto degli altri“. Massaro ha però affermato di aver trovato senza batteria anche il suo spazzolino ed è proprio a questo punto che la regia ha staccato l’inquadratura.

Che bei modi tutti e due complimenti. 🤢

Federico e Falsone stanno litigano e il GF censura#Perletti #Grandefratello pic.twitter.com/PsxH28bNYg — Ele🪐 (@EleonoraPirone_) March 18, 2024

Tuttavia il nervosismo è proseguito e sono volate parole grosse fino a quando, lavandosi i denti, Alessio Falsone si è lasciato prendere da un momento di rabbia e pare abbia spezzato in due ciò che teneva in mano. Dalle immagini non è molto chiaro perché sono sgranate, ma questo è ciò che afferma il web.

alessio che spezza lo spazzolino, che cavolo staccate che qui non si capisce niente #grandefratello pic.twitter.com/cUXNbjPbu4 — annarè; ☆ ☕️ (@annare___) March 18, 2024

In un secondo momento il concorrente è anche uscito in giardino per prendere una boccata d’aria. Qui ha trovato Varrese intento ad allenarsi ed è sbottato anche con l’inquilino, che in quel momento non c’entrava nulla: “…poi tutti lo difendono, compreso Massimiliano. Questa è la verità e ti fa comodo!“. Con molta calma, però, l’attore ha esclamato: “Con me devi stare molto calmo, con me caschi male. Te lo dico“.

non avrei mai pensato di dirlo ma sono dalla parte di mags il paziente pic.twitter.com/HYtxTvli2M — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 18, 2024

Pare che Alessio Falsone sia poi stato chiamato in confessionale e una volta uscito le acque si siano calmate. Ovviamente, non ci sarebbe nemmeno il bisogno di dirlo, di tutta questa situazione se ne parlerà nella puntata in diretta di stasera del Grande Fratello.