Andrea Sanna | 8 Settembre 2023

Grande Fratello

Nuova concorrente al Grande Fratello

Meno tre giorni e il Grande Fratello farà il suo ritorno su Canale 5! C’è grande attesa per questa nuova edizione e per conoscere i coinquilini che abiteranno la Casa più spiata d’Italia. In queste ore un nome è tornato di moda. Si tratta di una donna e sarebbe data per certa tra i concorrenti.

Il suo nome l’aveva già anticipato Davide Maggio e, a quanto pare, Dagospia ne ha dato conferma. Alberto Dandolo nella rubrica “Dandolo Flash”, ha fatto sapere che il nome di Rosanna Fratello è ormai confermatissimo. Ma ecco quanto si apprende a riguardo sul portale web diretto da Roberto D’Agostino:

“Dandolo Flash. Mediaset in odore di santità: a breve verrà ufficializzata la partecipazione al Grande Fratello come concorrente di Rosanna Fratello, la cantante di ‘Sono Una Donna Non Sono Una Santa’”.

Rosanna Fratello quindi, se così dovesse essere, molto presto si aggiungerà ai sei concorrenti annunciati da Tv Sorrisi & Canzoni e confermati dallo stesso Grande Fratello. A oggi per certi conosciamo, infatti: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Alex Schwazer. A loro si aggiungeranno i tre nip Giselda Torresan, Vittorio Menozzi e Letizia Petris.

Ancora non confermata ufficialmente ma si parla anche della presenza di Giampiero Mughini che, proprio a Dagospia, ha anticipato che presto sarà impegnato in un importante programma. Non ha menzionato con precisione il Grande Fratello, ma ha comunque lasciato intendere che si tratterà del reality show di Canale 5.

Si sta dunque delineando pian piano il cast che presto varcherà la Porta Rossa. L’edizione, salvo colpi di scena, dovrebbe concludersi a dicembre. Ma alcuni rumor informano che il Grande Fratello potrebbe essere prolungato e non si fermerà ai tre mesi di cui si è parlato. Al momento non vi è alcuna ufficialità e dunque staremo a vedere cosa accadrà!