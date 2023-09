NEWS

Debora Parigi | 7 Settembre 2023

Grande Fratello

Sembra quasi certo il prolungamento della messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello. Non finirà a dicembre e c’è una prima data

Il Grande Fratello allunga la messa in onda e c’è una prima data

Parte lunedì 11 settembre la nuova edizione del Grande Fratello che avrà grandi cambiamenti. La prima novità è la presenza di personaggi Vip e Nip all’interno della Casa che tra l’altro è stata spostata. Ci sarà anche un nuovo studio televisivo in cui troveremo alla conduzione sempre Alfonso Signorini. Cambiate invece le opinioniste che sono diventate soltanto una e cioè la giornalista Cesara Buonamici. Anche Giulia Salemi non ci sarà, a sostituirla troveremo Rebecca Staffelli.

Da un po’ di tempo si parla della durata del reality e pareva quasi certa la sua conclusione a dicembre, prima delle vacanze di Natale. Il motivo era legato anche a un ricambio di programmi, infatti a gennaio sarebbe prevista l’edizione invernale di Temptation Island. Ma circa una settimana fa si è parlato di un probabile allungamento della messa in onda.

Oggi, arrivano notizie un po’ più certe, anche se ancora non si tratta di ufficialità da parte di Mediaset. Come riporta Agent Beast su Twitter, a quanto pare il Grande Fratello sarebbe stato prolungato fino a gennaio, “in attesa di una successiva proroga dei termini pattuiti”, si legge. Queto significa che, secondo il successo o meno, potrebbe andare anche oltre il mese di gennaio.

Novità! Il “Grande Fratello” è stato prolungato fino a Gennaio , in attesa di una successiva proroga dei termini pattuiti. Preparatevi per altri drammi, emozioni e colpi di scena! 🤩 Ecco l'inattesa rivoluzione di Pier Silvio 🙌 #GrandeFratello pic.twitter.com/Mpzow4aEDt — Agent Beast (@Agent__Beast) September 7, 2023

Ovviamente, come si nota, non c’è una data esatta per la conclusione. Potrebbe essere all’inizio di gennaio, a metà, oppure potrebbe andare in onda tutto il mese. Ma tutto dipenderà ovviamente dall’interesse degli spettatori verso le dinamiche che si creeranno.

Intanto vi ricordiamo che attualmente i concorrenti annunciati ufficialmente sono Beatrice Luzzi, Alex Schwarzer e Grecia Morales per quanto riguarda i Vip. Mentre abbiamo Vittorio Menozzi, Giselda Torresan e Letrizia Petris per i Nip. Aggiungiamo anche Giampiero Mughini, poiché lui stesso aveva rivelato la sua partecipazione al reality. Non ci resta che attendere la partenza di questa nuova edizione per scoprire tutti gli altri concorrenti.