Giampiero Mughini conferma la sua presenza al Grande Fratello

Andrea Sanna | 27 Agosto 2023

Grande Fratello

Grande Fratello, la conferma di Giampiero Mughini

Su Dagospia nella rubrica “La versione di Mughini, proprio il diretto interessato Giampiero Mughini ha scritto una lettera in cui conferma di fatto la sua presenza al Grande Fratello. Da giorni si mormora infatti che sarà tra i protagonisti della prossima edizione del reality show e proprio il sito di Roberto D’Agostino, mediante la penna di Giuseppe Candela ne aveva dato notizia.

News che a quanto pare trova conferma dal diretto interessato. Nel lungo discorso, oltre a parlare dell’importanza dei social e dell’influenza che hanno sulla quotidianità di ognuno di noi, Giampiero Mughini ha dichiarato:

«Caro Dago, e siccome succede che a breve parteciperò a una trasmissione televisiva seguita dal grande pubblico, ecco che una mia cara amica mi manda una mail: “Caro Giampiero, ti difenderò sui social”. Ed è perfettamente affettuosa nel dirmelo, perché è sui social che si combatte la battaglia di Stalingrado che decide del destino massmediatico di ognuno di noi».

Sebbene non abbia detto apertamente “Grande Fratello”, pare non ci siamo dubbi sul fatto che Giampiero Mughini presto arriverà nella Casa più spiata d’Italia. Con lui sicuramente non mancheranno confronti sui più disparati argomenti. Molto aperto al dialogo, il giornalista e scrittore porterà sicuramente diversi contenuti nel programma televisivo.

A oggi l’unico concorrente reso noto dai canali ufficiali del Grande Fratello e Alex Schwazer. Per gli altri ci sarà evidentemente da attendere ancora. Intanto tra smentite e chiarimenti, Beatrice Luzzi e Giampiero Mughini pare abbiano confermato la loro presenza. Dopo il video diffuso in rete dall’attrice, anche il noto giornalista ha voluto dire la sua.

Il Grande Fratello ricordiamo che prenderà il via a partire dall’11 settembre, in prime time su Canale 5. A condurre sarà ancora una volta Alfonso Signorini, mentre come unica opinionista troveremo Cesara Buonamici. E a quanto pare tra i concorrenti ci sarà anche Giampiero Mughini!