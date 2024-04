NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Aprile 2024

Grande Fratello

Stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, una coppia del Grande Fratello avrebbe chiesto ben 10mila euro per prendere parte a una serata in discoteca.

Il gossip sulla coppia del Grande Fratello

Quest’anno all’interno della casa del Grande Fratello è nato l’amore tra alcuni concorrenti del reality show. Oltre a Perla Vatiero e a Mirko Brunetti, che per mesi hanno appassionato il pubblico con la loro storia, abbiamo visto sbocciare un sentimento anche tra altri inquilini. Primi tra tutti ad avvicinarsi sono stati Letizia Petris e Paolo Masella, che poco a poco hanno capito di essersi innamorati. La fotografa a quel punto ha deciso di troncare la relazione con il suo ex compagno, vivendosi così questo nuovo rapporto col macellaio. Ma non è finita qui.

Dopo essere uscita dal triangolo con Perla e Mirko, anche Greta Rossetti ha ritrovato l’amore, stavolta al fianco di Sergio D’Ottavi. Infine a lasciarsi andare alla passione sono stati anche Anita Olivieri e Alessio Falsone, che in breve hanno fatto battere il cuore del pubblico. Queste tre coppie oggi si stanno vivendo lontani dalle telecamere e dalle luci mediatiche e in molti si chiedono già cosa accadrà tra loro. In queste ore però un retroscena ha attirato l’attenzione del web.

Stando a quanto rivela Amedeo Venza, da sempre ben informato sul mondo del gossip, pare che una coppia del Grande Fratello abbia chiesto ben 10mila euro per partecipare a una serata in discoteca. Naturalmente non sono stati fatti i nomi delle persone in questione e non sappiamo chi sarebbero i protagonisti di questo episodio.

Attualmente dunque il gossip è da ritenersi tale, non essendoci ulteriori dettagli su quello che sarebbe accaduto. Le tre coppie nate in casa intanto a oggi si godono questo bellissimo momento e a loro facciamo un grande in bocca al lupo.