GF, arriva una segnalazione: un ex inquilino vuole che la fidanzata chiuda un’amicizia nata nel reality

Social

Andrea Sanna | 2 Aprile 2024

Grande Fratello

Segnalazione su un ex inquilino del GF. Secondo quanto si apprende pare voglia che la sua fidanzata chiuda un’amicizia nata nel programma

Spunta un’indiscrezione sul GF che vedrebbe coinvolto un ex concorrente e la sua fidanzata. Pare che lui voglia che la sua dolce metà metta fine a un’amicizia con un partecipante del reality show. Ma di chi si tratta ora?

GF, la segnalazione su un ex inquilino e la fidanzata

I pettegolezzi sui concorrenti del GF, ora che è finito il programma, non sembrano mancare. Specie dopo la partecipazione a Verissimo che ha visto parte di loro ospiti di Silvia Toffanin e dove non sono mancate sorprese.

LEGGI ANCHE: Monia La Ferrera avvistata con Josh Rossetti dopo la presunta rottura (FOTO)

Adesso però da Deianira Marzano si apprende che ci sarebbe della maretta tra alcuni di loro. Non conosciamo i nomi, perché è tutto molto vago, ma da quel che è emerso pare che un ex inquilino della Casa del GF sia intenzionato a mettere un punto al rapporto tra la sua fidanzata e un altro protagonista della Casa più spiata d’Italia (non sappiamo se si tratti di un uomo o una donna).

Ecco cosa ha scritto l’esperta di gossip: “Pare che un ex gieffino voglia mettere il punto all’amicizia tra la sua fidanzata e un altro/ un’altra concorrente”, si legge dalle storie pubblicate da Deianira Marzano nelle scorse ore su Instagram a proposito del GF.

La storia di Deianira sul GF

Il rumor da prendere con le pinze non ci fornisce ulteriori dettagli al momento. La curiosità tra gli utenti è molto alta e i più si domandano quindi chi sono i personaggi di cui si parla nell’indiscrezione lanciata dalla Marzano sui social. E mentre gli utenti tirano un po’ a indovinare, attendiamo se ci saranno ulteriori risvolti in questa faccenda e si scoprirà di chi si tratta. Quel che è sicuro, però, è che questo GF è finito solo sulla carta, dato che fuori si parla ancora parecchio dei protagonisti del reality show!