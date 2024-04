“Stanotte”, il nuovo singolo dei Desideri, è presente su tutte le piattaforme

NEWS

È uscito “Stanotte”, il nuovo singolo dei Desideri che potete trovare su tutte le piattaforme.

Stanotte, il singolo dei Desideri

“Stanotte” narra l’avventura d’amore di due giovani ragazzi che decidono di trascorrere una serata indimenticabile a Napoli, facendo sì che la città partenopea con i suoi colori , le sue luci notturne e la magia del suo mare divenga la cornice ideale dei loro sentimenti.

Il brano è un c omaggio all’amore e alla passione che ne deriva, che alterna momenti di storytelling, in cui si raccontano i vari attimi di gioia condivisa dalla coppia, a momenti dedicati, in cui invece è la comunicazione delle proprie emozioni a parlare. Il sound, incalzante e spensierato, contribuisce a comunicare il senso di magia e spensieratezza che la storia stessa trasmette, fotografando attraverso le parole un momento intenso ed intimo di una relazione, reso tale dalla veridicità dell’amore che lega i due.

Autori : Salvatore Desideri, Giuliano Desideri e Sinomine.

SG MUSIC distributed by Altafonte Italia

BIO

Salvatore e Giuliano Iadicicco, alias “I Desideri”, sono un duo pop urban napoletano. A decretare il loro successo, fu il brano “Made In Napoli” (feat. Clementino) che ad oggi conta oltre 43.000.000 di ascolti. Quest’ultimo, scelto come colonna sonora del film di Luca Miniero “La Scuola Più Bella Del Mondo” con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro e Lello Arena, è stato l’inizio di una carriera caratterizzata da numerosi eventi di spicco che li hanno visti protagonisti.

In ordine cronologico: nel 2015, entrano a far parte della colonna sonora della serie televisiva “Gomorra”, nel 2016, pubblicano il singolo “Adesso”, in collaborazione con Mostro, uno dei rapper più quotati sulla scena e nel 2017, firmano il primo contratto discografico con la Major “Sony Music”, vincendo il Wind Summer Festival in prima serata su canale 5, e concludendo l’anno curando la colonna sonora del film “Fausto e Furio”, diretto da Lucio Gaudino.

Il ritorno de I Desideri sulla scena musicale avviene poi con la pubblicazione del brano “Tu si a regina mia”, che attualmente conta 18.000.000 di ascolti, precedendo l’uscita dell’album “96/97”, che invece vanta la presenza di alcune collaborazioni di rilievo come quella di Geolier. Successivamente, con il brano “Lo stesso cielo”, I Desideri entrano a far parte della squadra dei 20 semifinalisti di SanremoGiovani, trasmissione su RAI UNO condotta da Amadeus, aggiudicandosi in finale il premio TimMusic, conferito al brano più ascoltato sulla piattaforma TIM.

Nel corso degli anni successivi, i ragazzi collezionano diversi numeri sulle loro nuove uscite, come 10.000.000 di ascolti su “Tre Di Notte”, 8.000.000 di ascolti su “Al Buio”, 4.500.000 di ascolti su “Trovati Un Altro” in collaborazione con Astol, e nel 2023 ottengono un’elevata esposizione sia grazie alla collaborazione con Jake La Furia, uno dei più grandi rappresentanti del rap italiano, sia per la realizzazione della sigla dell’evento Battiti Live, trasmesso in tv su ITALIA UNO per sei settimane. La canzone in questione, realizzata con Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Astol, è stata cantata sul palco dell’evento per ogni singola puntata.

Il 2024, invece, è stato inaugurato con la pubblicazione di "Istanti", il loro ultimo brano in collaborazione con Chiara Galiazzo, una delle voci più belle del panorama italiano, che a due settimane dall'uscita ha già raggiunto la ventiduesima posizione come brano più passato nelle radio italiane.

Sara un successone come “Istanti”? Staremo a vedere!!