Nuova puntata del Grande Fratello, nuova eliminazione. Questa sera infatti un altro concorrente abbandonerà definitivamente il reality show. Ma cosa ci dicono i sondaggi? Andiamo a scoprirlo.

Nuova eliminazione questa sera al Grande Fratello

Sta per arrivare una nuova puntata del Grande Fratello e come al solito anche stavolta ne vedremo di belle. Nel corso della diretta non mancheranno nuovi scontri e al centro dell’attenzione finiranno nuovamente Helena Prestes e Javier Martinez, che in questi giorni hanno dato sfogo alla passione. Non mancherà anche una nuova temuta eliminazione e un altro concorrente dovrà definitivamente lasciare la casa e dire addio al programma. A scontrarsi al televoto ci sono Stefania Orlando, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Zeudi Di Palma e Pamela Petrarolo. Ma cosa accadrà e chi sarà a dover abbandonare la trasmissione?

Come ogni volta, in questi giorni abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro concorrente preferito. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto e cosa hanno deciso i nostri lettori. A risultare la meno votata, e quindi a rischio eliminazione, è stata Pamela con il 10%. A seguire troviamo Amanda con il 13%, Stefania con il 15%, Iago con il 21% e Zeudi, risultata la più amata e la più votata con il 41%.

Stando all’esito dei sondaggi dunque questa sera a lasciare la casa del Grande Fratello potrebbe essere proprio Pamela Petrarolo. Tuttavia vi ricordiamo come sempre che il televoto resterà aperto fino alla diretta e nelle prossime ore dunque tutto potrebbe ancora cambiare. Il pubblico intanto può continuare a votare il proprio inquilino del cuore per salvarlo dall’eliminazione.

Ma cosa accadrà e chi sarà a dover lasciare una volta per tutte la casa più spiata d’Italia? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre alle 21:30 su Canale 5.