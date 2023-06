NEWS

Nicolò Figini | 18 Giugno 2023

La nuova ipotesi sul Grande Fratello

Da ormai diverse settimane si sta discutendo su chi saranno i prossimi opinionisti del Grande Fratello. Questa sarà un’edizione in parte nuova perché verranno prese anche (o solo) persone comuni. Al momento non è ancora chiara la struttura che avrà il reality a settembre, per scoprirlo dovremo attendere ancora un po’ di tempo.

Ad ogni modo sappiamo, perché è stato detto più volte in passato, che Sonia Bruganelli non tornerà nella prossima stagione. Orietta Berti, invece, più volte è stato affermato dai rumor che sarebbe tornata a ricoprire questo ruolo, complice anche un presunto contratto biennale con Mediaset:

“A settembre 2023 Alfonso Signorini tornerà alla guida di nuova edizione del Grande Fratello. Per il reality, come anticipato, un ritorno al passato con una durata ridotta e la presenza di concorrenti nip. Una piccola rivoluzione che potrebbe riservare diverse sorprese, al fianco di Signorini dovrebbe esserci ancora una volta Orietta Berti.

La cantante pare sia pronta per il bis (Dagospia ha svelato il suo cachet di 10 mila euro a puntata), il contratto della cantante, com’è noto, prevede anche la realizzazione di uno show in due puntate che dovrebbe andare in onda nella prossima stagione”.

In queste ore, però, si starebbe facendo strada una nuova ipotesi. A quanto pare il conduttore non sarebbe molto convinto sul ritorno della Berti. Per tale ragione starebbe pensando ad altri volti noti e le indiscrezioni sostengono che tra questi ci sia anche Emanuele Filiberto.

Che possa essere davvero lui l’opinionista del Grande Fratello a settembre 2023? Questo è ciò che afferma TVBlog. Per il momento non abbiamo altri dettagli, ma vi terremo aggiornati. Seguiteci per molte altre news.