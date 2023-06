NEWS

Nicolò Figini | 18 Giugno 2023

La risposta di Maria Sofia Federico al padre

In queste ultime settimane Maria Sofia Federico, ex allieva de Il Collegio, è sulla bocca di tutti. Di recente, infatti, ha comunicato di aver aperto il suo profilo OnlyFans e di essere entrata nella Rocco Academy, così da potersi formare ed entrare a far parte del mondo del porno. Questo perché uno dei suoi sogni sarebbe quello di diventare anche una regista.

A intervenire sull’argomento ci ha pensato il padre, il quale non giudica l’operato della figlia perché lui è per la libertà degli individui e ha affermato di essere stato in compagnia di escort da giovane. Tuttavia, teme che in qualche modo Maria Sofia sia stata plagiata:

“Io posso capire se lo fa una ragazza di diciotto anni perché ne ha bisogno e vuole soldi; ma non è questo il caso. Perché lo fa? Ritengo che lo faccia perché condizionata dal pensiero unico, è plagiata. […] Quanto ha guadagnato? Siamo oltre gli 80 mila euro. Non so però perché lo faccia: le piace davvero o vuole guadagnare?”.

Di lì a poco è arrivata la replica di Maria Sofia Federico che, tramite un video che potete vedere anche qui sotto, esprime tutto il suo dissenso verso le parole del papà. A causa del suo discorso, dice lei, prova molto rammarico perché “indica che la nostra categoria è lo zimbello di tutti anche se poi quei tutti ci sfruttano per piacere, ed è segno di un’ipocrisia rara“.

Per chiudere il discorso, inoltre, Maria Sofia Federico consiglia ai suoi genitori di andare in terapia per diventare delle persone risolte e smetterla di contraddirsi:

“Una persona risolta è in grado di cogliere questa contraddizione e affrontarla in terapia, evitando di scaricare la propria rabbia e la propria incomprensione su una figlia per cui dovrebbe rappresentare un modello di riferimento. Nonché una figura con cui dialogare per crescere assieme senza pregiudizio.

Quindi alla sua domanda, condivisa da mia madre, “non volevi cambiare il mondo?” io rispondo che non c’è nulla di più rivoluzionario che cogliere la profonda incoerenza di queste reazioni collettive. E denunciarla continuando a essere me stessa in libertà”.

