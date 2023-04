Orietta Berti torna opinionista al Grande Fratello: svelato il presunto cachet

NEWS

Debora Parigi | 26 Aprile 2023

GF Vip 8

Ritorno per Orietta Berti nella prossima edizione del GF Vip sempre come opinionista. Ed è stato rivelato anche il presunto cachet

Bis per Orietta Berti al GF Vip e un cachet di rilievo

Partirà a settembre la nuova edizione del Grande Fratello che vedrà ancora una volta alla conduzione Alfonso Signorini. Come già anticipato non molto tempo fa, l’edizione a quanto pare vedrà un ritorno un po’ alle origini. Non si parla infatti di GF Vip vero e proprio, ma pare che ci saranno anche dei concorrenti nip (cioè non famosi).

Sembra anche che la durata sarà più breve proprio in termini di mesi (si parla di circa 4 mesi). Inoltre sembra che non ci sarà più il doppio appuntamento (quindi una sola puntata fissata al lunedì). Ci saranno semmai delle puntate speciali di cui verrà spiegato meglio in futuro di cosa si tratta.

Ma oltre alla conferma di Alfonso Signorini come conduttore, sembra certa la riconferma di Orietta Berti come opinionista. A dare la notizia è stato Dagospia con la rubrica di Giuseppe Candela che ha dato per certo il ritorno della nota cantante proprio nel ruolo della scorsa edizione. Inoltre è stato anche rivelato il presunto cachet della Berti il quale, da contratto, prevede appunto le puntate speciali di cui vi abbiamo accennato. Ecco cosa scrive il giornalista:

“A settembre 2023 Alfonso Signorini tornerà alla guida di nuova edizione del Grande Fratello. Per il reality, come anticipato, un ritorno al passato con una durata ridotta e la presenza di concorrenti nip. Una piccola rivoluzione che potrebbe riservare diverse sorprese, al fianco di Signorini dovrebbe esserci ancora una volta Orietta Berti. La cantante pare sia pronta per il bis (Dagospia ha svelato il suo cachet di 10 mila euro a puntata), il contratto della cantante, com’è noto, prevede anche la realizzazione di uno show in due puntate che dovrebbe andare in onda nella prossima stagione”.

Secondo quanto riportato da Dagospia, quindi, il contratto di Orietta Berti per la prossima edizione del GF Vip prevedrebbe un cachet da 10 mila euro per ogni puntata. E sarebbe compreso anche lo show speciale di due puntate. Ma proprio su questo show sapremo dirvi meglio più avanti di cosa si tratterà.