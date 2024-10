Enzo Paolo Turchi ha fatto una confessione inaspettata al conduttore del Grande Fratello nel momento in cui ha fatto riferimento a una specie di crisi con Carmen Russo. Cosa sta succedendo?

Crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo?

Enzo Paolo Turchi ha espresso la sua volontà di andare via dalla casa perché gli manca la sua famiglia, soprattutto la figlia Maria. Inoltre ha detto di aver dato tutto se stesso e di aver raccontato la sua storia fino in fondo. A non essere d’accordo è Carmen Russo, la quale è tornata per un’altra sorpresa e per sperare di convincerlo a rimanere nel reality:

“Sono qui per dirti cosa rappresenti per me. Sei la mia vita, hai presente cosa abbiamo fatto nella vita? Cosa abbiamo costruito? Quello che abbiamo fatto è quello che viviamo ora.

Ti amo, lo sai. Sei speciale, sei una persona meravigliosa. Devo a te tantissimo, hai creduto in me. Mi hai fatto innamorare alla follia e sono ancora innamorata. Siamo felici e saremo sempre felici”.

Nel segreto del Confessionale Enzo Paolo si lascia andare a una confidenza del tutto inaspettata… #GrandeFratello pic.twitter.com/aN7mWSbAkL — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 7, 2024

Le parole della moglie, tuttavia, non sembrano aver convinto Enzo Paolo Turchi, che è stato chiamato in confessionale dal conduttore. Quest’ultimo gli ha chiesto come mai ha accolto Carmen Russo in maniera un po’ fredda e il ballerino ha sganciato una notizia inaspettata:

“Prima di venire qui ho avuto il sentore che Carmen fosse stufa di come agivo io, non del nostro rapporto. Non ballo più, insegno solo… L’ho vista fredda e distaccata. La mia paura è che, ora vado via e se a lei non le sta bene un uomo così… Io me ne vado da casa., veramente. Forse è il troppo tempo insieme… Ma è un mio sentore. Io lo devo capire fuori, non mi tradisce assolutamente”.

Enzo Paolo Turchi ha quindi parlato di una specie di crisi con Carmen Russo, ma in realtà si tratta solo di un suo presentimento. Non ci sono state delle discussioni effettive in merito con la diretta interessata e per tale ragione ne sapremo di più nei prossimi giorni. Probabilmente si tratta solo di un periodo un po’ difficile per Enzo Paolo, ma vi terremo informati.