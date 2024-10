Enzo Paolo Turchi si è aperto al Grande Fratello, raccontando il suo duro e tragico passato, dalla morte delle sorelle in guerra fino all’assenza della madre: la sua storia.

Grande Fratello, emerge il tragico passato di Enzo Paolo Turchi

Nella puntata del Grande Fratello del 7 ottobre si è parlato di Enzo Paolo Turchi, che ha richiesto di uscire dalla casa. In suo aiuto e supporto è arrivata la moglie a sorpresa Carmen Russo.

Prima di farla entrare però, la produzione ha voluto dedicare un momento importante a Enzo Paolo Turchi, raccontando la sua durissima vita. Infatti lo showman non ha avuto una vita facile, soprattutto, dopo la violenta morte delle due sorelle, schiacciate un cingolato in guerra, prima che lui nascesse.

Enzo Paolo Turchi ha raccontato che lui ed i fratelli non riuscivano a gestire la reazione della madre. Lui stesso racconta che lui e la sorella sono nati per caso, ma che non potevano essere un rimpiazzo di chi non c’era più. Una volta uscito dal programma però Enzo Paolo vuole parlare con le sorelle, con le quali non si è mai aperto in tutti questi anni.

“Mia madre mi abbandonava perché aveva perso il cervello e mio padre sparì, perché erano morte due sorelle mie, schiacciate da un carro armato, una di 11 anni e una di 18 mesi. Mia madre aveva perso la testa, mio padre era andato via, sparito mai più visto. Io li ho non dico condannati, ma giudicati male, io oggi gli chiedo scusa. Dopo una disgrazia grossa è difficile restare normali“.

Parlando della madre, ha spiegato che una volta ritrovata la giusta strada, è stata proprio lei a scolpire il suo futuro, facendolo diventare l’uomo che conosciamo noi oggi. Infatti è stata lei a iscriverlo alla Scuola del Teatro San Carlo, dove si è diplomato in danza classica e altre discipline musicali.

Con il Grande Fratello però ha trovato una nuova famiglia, sia negli inquilini della casa che nel pubblico, che a distanza gli sta dimostrando un grandissimo affetto e grande amore.

Stasera Enzo Paolo potrà finalmente riabbracciare sua moglie Carmen Russo che varcherà la porta per trascorrere qualche giorno nella Casa. Il suo obiettivo è quello di rincuorarlo, e convincerlo a rimanere dentro il programma.