Questa sera Lorenzo Spolverato ha avuto un forte litigio con Helena Prestes e Shaila Gatta dopo un confronto in diretta al Grande Fratello. A intervenire per calmare il concorrente è stato Enzo Paolo Turchi.

Lo sfogo di Lorenzo Spolverato

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Lorenzo Spolverato e Javier Martinez hanno avuto un faccia a faccia. Il pallavolista lo ha accusato di non essere un buon amico perché sente di essere stato tradito:

“Mi sembra strano che il discorso sia uscito prima che io e te ci confrontassimo. Non sei stato sincero con me al 100%. C’è qualcosa che dovresti e potresti dirmi, se hai il coraggio fallo. Tu mi hai detto in maniera chiara che con Shaila c’era un’amicizia. Non hai avuto il coraggio di dirmi che ti piace ancora. Mi hai fatto male!”.

Lorenzo che minaccia in diretta



Ma mandate fuori sto coglione #grandefratello pic.twitter.com/4twoq1mQ9J — Niky🇵🇸 (@pandapremuroso) October 7, 2024

A un certo punto sono state chiamate anche Helena Prestes, con la quale Lorenzo ha avuto una sorta di flirt, e Shaila Gatta, interesse amoroso di entrambi i concorrenti. Anche in questo caso sono volate parole forti e Spolverato ha cominciato ad adirarsi sentendosi attaccato su tutti i fronti da più persone contemporaneamente. “Sei un bugiardo, hai giocato con me e lei. Il tuo non è un sentimento“, ha sbottato Helena.

Alfonso Signorini li ha poi rimandati nel salone ma il pubblico ha potuto continuare ad ascoltare il litigio. Lorenzo Spolverato ha perso la pazienza e a fermarlo è stato Enzo Paolo Turchi, che gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio e lo ha mandato in cucina. Tuttavia, Shaila Gatta gli ha urlato contro: “Ma chi ti vorrebbe fuori? Sei matto. Ho portato rispetto e sono passata io per la strombola della situazione“. “Io ho dato il cuore, tutto. Forse ho dato troppo. Bugiardo“, ha concluso la Prestes.

Toni molto accesi e animi infuocati, che sicuramente faranno fatica a calmarsi.