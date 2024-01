Ciro Petrone fa una proposta al GF: “Fatemi rientrare come ospite”

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Gennaio 2024

Nonostante il ritiro, Ciro Petrone ha avanzato una proposta al GF: la possibilità di rientrare in gioco come ospite. Con un obiettivo…

Durante un’intervista Ciro Petrone ha lanciato la proposta di poter tornare nella Casa del Grande Fratello, ma da ospite, con un intento ben preciso che lui stesso ha rivelato. Scopriamo le sue parole…

La proposta di Ciro Petrone al GF

Ciro Petrone ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello il 15 settembre e per 10 settimane è stato uno dei protagonisti più apprezzati dai telespettatori. Poi la scelta di ritirarsi dal gioco, che ha spiazzato tutti. Ora pare però che l’attore senta nostalgia del loft di Cinecittà.

A Casa Chi durante l’intervista Ciro Petrone ha rivelato il suo desiderio di voler tornare in gioco. Ma non da concorrente, semplicemente da ospite. È già accaduto in passato, perché non riproporre questa idea?

E così Ciro Petrone ha avanzato l’dea alla produzione:“Se rientrerei nella Casa? Non vi nascondo che già l’ho chiesto. Ho fatto questa proposta di farmi rientrare come ospite una o due settimane nella Casa. Questo per darmi la possibilità di riaccendere gli animi e di fuoco. Dentro lo sai che io la mia non me la tengo mai e la dico sempre.

E in Casa ne hanno bisogno di uno che dice la sua sempre. Quindi lancio questo appello. Fatemi rientrare come ospite”, ha detto Ciro Petrone a Casa Chi.

Successivamente Ciro Petrone ha raccontato come anche in passato si siano presentate situazioni del genere e ha preso come esempio Ginevra Lamborghini. Come ricordano i fan del Grande Fratello l’ex concorrente nonostante la squalifica ha avuto modo di poter presenziare in qualità di ospite. Dunque perché non offrire questa possibilità anche a lui, dato che è uscito di sua spontanea volontà e non per un provvedimento disciplinare?

Così Valerio Palmieri gli ha chiesto perché da studio non dice la sua e interviene, dato che ha così tanto da dire, anziché far parlare Giampiero Mughini il più delle volte. Ciro Petrone si è giustificato sostenendo che in un contesto come il Grande Fratello e una diretta a ritmi così serrati, i tempi sono ristretti. A parlare è spesso Mughini perché magari gli vengono poste domande su temi più seri e quindi è giusto sia così e lo comprende.

Ma ora la domanda che si pongono tutti è: Ciro Petrone tornerà davvero nella Casa del Grande Fratello da ospite? Verrà accolta questa richiesta?