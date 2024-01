Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Gennaio 2024

Amici 23

Ora che Mew e Matthew hanno abbandonato la scuola di Amici 23, come agirà la produzione? Secondo alcuni rumor Mew sarà sostituita. Ma chi prende il suo posto quindi? Ecco cosa sappiamo.

Perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici 23

Il 9 gennaio Mew e Matthew sono stati avvistati fuori dalla scuola di Amici, alla stazione Tiburtina per la precisione. Da qui un via vai di indiscrezioni tra chi pensava si trattasse di foto vecchie e chi invece assicurava l’autenticità degli scatti e soprattutto la data.

Fatto sta che il colpo di scena finale c’è stato poco dopo nel corso del daytime. Allo scadere della puntata di Amici infatti è comparsa la scritta che annunciata il ritiro dei due allievi. Perché Mew e Matthew hanno lasciato la scuola? Al momento si parla di motivi personali.

Mew con dei like ha escluso presunte gravidanze e in qualche modo sembra che i “mi piace” siano già una risposta, che effettivamente non ha dato ai suoi fan. Così come non ha parlato Matthew. Tante ipotesi (tra cui anche la possibilità che sia stata lei ad abbandonare per prima e lui l’avrebbe seguita e non viceversa), ma nessuna conferma né dal programma né dai diretti interessati.

Quindi ora cosa succederà? Secondo le indiscrezioni Mew sarà sostituita….

Mew sostituita ad Amici 23?

Senza girarci troppo intorno sappiamo perfettamente che la cantante si sarebbe giocata la vittoria ad Amici quest’anno. L’allieva ha sempre avuto il benestare dei professori. Ma ora Mew sarà sostituita?

A quanto pare, come raccolto da Mondo TV 24 sembrerebbe proprio di sì. Secondo le indiscrezioni raccolte dal sito, infatti la redazione pare abbia pensato alla sua sostituzione.

Ma c’è di più, perché sempre il sito fa sapere che “la produzione di Amici 23 avrebbe frettolosamente aperto i casting, alla ricerca immediata di un cantante o di una cantante che possa prendere il posto di Mew”.

Chi prende il posto della cantante

Ovviamente i fan di Amici 23 si domandano ora chi prende il posto di Mew all’interno della scuola, dato che lei ha abbandonato. Sarà davvero sostituita?

A oggi non sappiamo se la produzione ha già scovato dei talenti in grado di non far rimpiangere troppo il talento cristallino della giovane artista. Così come non siamo in grado di dirvi il nome dell’allievo o allieva che avrà questo privilegio.

Vedremo quindi se nei prossimi giorni ci sarà una scelta definitiva da parte dei professori, per scoprire da chi sarà sostituita Mew ad Amici 23.