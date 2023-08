NEWS

Nicolò Figini | 22 Agosto 2023

Grande Fratello

Il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello

Il Grande Fratello darà il via alla sua nuova edizione a partire da lunedì 11 settembre 2023. In questi mesi sono stati tantissimi i rumor in merito ai possibili concorrenti. Tra i nomi che sono stati dati per certi e che sono usciti ultimamente abbiamo visto Giampiero Mughini e Grecia Colmenares. Tra questi era apparso anche il nome dell’atleta Alex Schwazer.

In queste ore, tramite il profilo Instagram ufficiale del reality, è stato confermato proprio lui. Alex è il primo concorrente ufficiale e all’interno del filmato possiamo ascoltare una chiacchierata tra lui e il conduttore:

“Sono venuto per ringraziarti dell’invito, innanzitutto, per entrare nella Casa. Io ci sarò se però vengo messo nella condizione di potermi anche allenare. Per me è importante perché io ho intenzione di tornare alle gare. Quindi per nella casa non voglio interrompere i miei allenamenti”:

Un doppio annuncio, perciò, quello di Alex Schwazer: l’entrata nella casa del Grande Fratello e il suo ritorno in campo sportivo. Il presentatore del reality ha ovviamente acconsentito:

“Ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so sarà molto tosto. Perché tu possa finalmente partecipare alle gare di qualifica per le Olimpiadi? Affare fatto? Welcome nella casa del Grande Fratello”.

Vedremo nei prossimi giorni quali altri vipponi verranno confermati. Noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.