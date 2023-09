NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Settembre 2023

Ecco cosa sta accadendo a Gabriel Guevara

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Gabriel Guevara. Come ormai tutti sappiamo, l’attore spagnolo, protagonista di È Colpa Mia? è stato arrestato a Venezia a causa di un mandato internazionale da parte della Francia per violenza sessuale. Gabriel, atteso in laguna in occasione della Mostra del Cinema, nella giornata di sabato 2 settembre sarebbe così finito in manette, e stando a quanto si legge si attende che la Corte d’Appello convalidi l’arresto. Solo in seguito si dovrebbe procedere con l’estradizione. A riportare per primo la notizia è stato il portale TPI. Tuttavia nelle ultime ore il caso ha fatto il giro del mondo, e tutti i più grandi siti d’informazione del pianeta hanno ripreso la news.

Nel mentre Telecinco ha raggiunto Marlène Mourreau, madre di Guevara, che ha smentito le accuse legate a suo figlio. Queste le sue dichiarazioni: “È una bugia. Gabriel non mette piede in Francia dal 2015, da quando era un ragazzino. Non ha mai commesso nessuna violenza sessuale”. A intervenire è stata anche La Biennale di Venezia, che con un post sui social ha affermato: “In merito a notizie di stampa apparse in queste ore su alcuni siti, relative all’arresto a Venezia dell’attore spagnolo Gabriel Guevara, La Biennale Di Venezia precisa che la presenza dello stesso a Venezia non era legata ad alcuna attività o produzione dell’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica”.

🔴 #BiennaleCinema2023 #Venezia80 In merito a notizie di stampa apparse in queste ore su alcuni siti, relative all’arresto a #Venezia dell’attore spagnolo #GabrielGuevara, #LaBiennaleDiVenezia precisa che la presenza dello stesso a Venezia non era legata ad alcuna attività o… — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 3, 2023

Sui social di Gabriel Guevara nel mentre tutto tace. Poche ore fa però a rompere il silenzio è stata l’agenzia dell’attore, che con un comunicato ufficiale ha provato a fare chiarezza sulla situazione. Pare, come si legge nella nota diramata, che si sia trattato di un equivoco e che Gabriel sia stato arrestato per via di un malinteso. Sembrerebbe che in passato Guevara sia stato coinvolto in un processo in Francia, quando era ancora minorenne, che tuttavia si sarebbe già concluso e risolto. Questo il comunicato dell’agenzia Brosson’s Talent:

Oggi Gabriel Guevara, di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia italiana a Venezia. Si tratta di un processo vecchio in Francia, quando Gabriel era minorenne e che in Spagna si è già risolto a suo favore con tutte le assoluzioni. Speriamo che a breve torni in libertà, una volta verificato l’errore in una trattenuta che consideriamo irregolare.

Non resta dunque che rimanere connessi per scoprire tutti gli aggiornamenti sul caso che ha coinvolto Gabriel Guevara.