Nicolò Figini | 5 Ottobre 2023

Grande Fratello

L’ipotetica fine del Grande Fratello

Il Grande Fratello sta andando in onda da ormai alcune settimane e il pubblico si chiede per quanto tempo continuerà a venire trasmesso. Questo perché si vociferava che il reality potrebbe chiudere prematuramente a causa degli ascolti non molto soddisfacenti per Mediaset.

In queste ore, tuttavia, le dinamiche sembra che si stiano sviluppando. Non solo con la situazione di tensione tra Massimiliano Varrese ed Heidi Baci. Tuttavia la Casa intera sembra essere contro Beatrice Luzzi.

Nella notte, per esempio, sono volate parole pesanti nel momento in cui l’attrice si è lamentata dei continui attacchi. Molto criticata la sua frase rivolta a Paolo: “Torna a fare il macellaio“.

Detto questo, in queste ultimissime ore è stata diffusa una nuova indiscrezione per quanto riguarda un eventuale prolungamento del Grande Fratello. La chiusura, in teoria, dovrebbe avvenire a gennaio 2024. Tuttavia ci sarebbe l’opzione di farlo continuare fino ad aprile dello stesso anno.

Il possibile prolungamento del Grande Fratello

Come vediamo qui sopra a riportare il rumor ci ha pensato il profilo Twitter Agent Beast:

“Secondo fonti di produzione il Grande Fratello potrebbe prolungarsi ino ad aprile con una probabilità del 90%. Tuttavia, la durata esatta dipenderò dalle situazioni e dinamiche che si svilupperanno all’interno della Casa”.

Voi sareste contento del prolungamento? Fatecelo sapere con un commento.