Andrea Sanna | 5 Ottobre 2023

Incontro tra Totti e Ilary domani?

Dopo l’udienza telematica del 20 settembre, come riportato dal settimanale Gente, pare che domani sia previsto un nuovo incontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A darne notizia è Il Corriere della Sera. Stando a quanto riferisce il giornale questo nuovo “appuntamento” tra le parti riguarderebbe la consegna dei famosi Rolex.

A un anno e mezzo dalla “disputa”, i pettegolezzi informano che Francesco Totti tornerà in possesso degli orologi. Il giudice di primo grado così come il collegio di appello pare abbiano invitato Ilary Blasi alla restituzione. Il tutto, secondo i ben informati, dovrebbe verificarsi in un luogo accessibile a entrambi, per stabilirne poi il legittimo proprietario. Il CorSera ha informato che il luogo scelto è la banca dell’Eur.

Si legge peraltro che insieme a Ilary Blasi e Francesco Totti ci saranno anche i loro legati e l’addetto alle cassette di sicurezza. Dai rumor pare anche che l’ex capitano della Roma abbia chiesto la presenza di un esperto per verificare l’autenticità dei Rolex e farne una valutazione.

Durante l’incontro pare si debba discutere anche dei Rolex consegnati. Ecco quanto si apprende dal virgolettato:

“Ilary Blasi oltre a sostenere siano stati un regalo per lei, nonostante il cinturino da uomo, avrebbe dichiarato di averne presi 6 o 7 (come è scritto nei verbali del procedimento di primo grado davanti al giudice Francesco Frettoni), ha sostenuto che, quelli in suo possesso, fossero 2, al massimo 4. Totti invece ne reclama almeno 7/8, con prove di acquisto e certificati.

Di altri, purtroppo per lui, non ha conservato documenti. Ma la collezione originale – del valore di oltre 1 milione di euro – comprendeva, dicono, almeno 12 esemplari. Alcuni esclusivi, venduti solo a clienti ultra-vip. Se non riavrà indietro gli orologi – tutti, o comunque la gran parte – l’idolo romanista è pronto a passare a ulteriori vie legali. E dal civile si passerebbe al penale”.

Fatto questo poi pare si tornerà a parlare della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. La prossima udienza è stata fissata per il prossimo 24 gennaio 2024.