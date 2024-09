Loredana Lecciso torna in TV al Grande Fratello per accompagnare la sorella Amanda in questa nuova avventura

Loredana Lecciso torna in TV per affiancare la sorella Amanda nel suo ingresso nella casa del Grande Fratello.

Loredana Lecciso accompagna la sorella Amanda al Grande Fratello

Si è aperta la seconda puntata del Grande Fratello, durante la quale è atteso l’ingresso in casa di ben cinque nuovi concorrenti. Uno di questi è Amanda Lecciso, la sorella minore di Loredana.

Questo pomeriggio, in collegamento con Pomeriggio 5, Alfonso Signorini ha preannunciato che la donna sarebbe stata accompagnata in serata proprio dalla sorella, che torna in TV dopo un annetto circa.

E con questo argomento ha preso il via la seconda puntata del Grande Fratello. Il conduttore ha accolto in studio subito la showgirl, dopo aver salutato le opinioniste, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, e Rebecca Staffelli.

Qui per accompagnare una persona speciale… fa il suo ingresso in Studio Loredana Lecciso! 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/zFcYX0kC0q — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 19, 2024

A quanto pare Loredana Lecciso avrà un ruolo particolare durante la serata, che però Alfonso non ha voluto svelare né al pubblico, né alla diretta interessata. Si sa solo che entrerà nella casa.

Dopo averla accolta e averci scambiato qualche battuta sulla sua vita lontana dalla TV e su Al Bano, infatti, Signorini l’ha invitata a lasciare lo studio, annunciandole semplicemente che avrebbe dovuto dare una cosa insolita di lì a poco.

Chissà che ruolo avrà riservato il programma per Loredana Lecciso in questa seconda puntata di Grande Fratello.

Sicuramente la rivedremo più tardi, quando toccherà ad Amanda varcare la porta rossa. Nonostante si sia parlato subito di lei, non sarà la prima nuova concorrente ad entrare in casa. A inaugurare la serata, infatti, è stato Iago Garcia.

Per il resto, non è detto, però, che Alfonso non abbia in mente anche altro per Loredana. Staremo a vedere come sarà integrata più tardi.