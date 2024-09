Lunedì 16 settembre 2024 ha inizio la nuova edizione del Grande Fratello e tra i tanti concorrenti Vip che entrano nella casa più spiata d’Italia compare anche l’attore Iago Garcia, già visto ne Il Segreto e Un altro domani. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’età, la vita privata e il profilo Instagram.

Chi è Iago Garcia

Nome e cognome: Iago Garcia Perez

Data di nascita: 18 maggio 1979

Luogo di nascita: Ferrol (Spagna)

Età: 45 anni

Altezza: Iago è alto 1 metro e 88 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: attore

Fidanzata: dovrebbe essere single

Figlia: Iago non ha figli

Tatuaggi: non sembra avere tatuaggi

Profilo Instagram: @iagogarcia_real

Iago Garcia età e biografia

Chi è e quanti anni ha Iago Garcia, concorrente del Grande Fratello 2024? L’attore nasce a Ferrol, in Spagna, e la sua data di nascita corrisponde al 18 maggio 1979. Di conseguenza ha un’età pari a 45 anni. Purtroppo non abbiamo informazioni sul peso ma sappiamo che ha un’altezza pari a 1 metro e 88 centimetri.

Per quanto riguarda la sua famiglia non abbiamo informazioni sulla madre, sul padre o su eventuali fratelli o sorelle. Iago sembra tenere molto alla sua privacy sotto questo punto di vista, ma abbiamo maggiori news sui suoi studi.

A 18 anni si trasferisce a Londra dopo comincia a studiare recitazione. Tornato in Spagna, a Madrid, entra a far parte della Real Escuela de Arte Dramatico. Prima di studiare ha lavorato come cameriere e commerciante. Oggi lavora come attore di grande successo e abita tra l’Italia e la Spagna.

Vita privata

Iago Garcia è fidanzato? Della sua vita privata non sappiamo molto quindi nemmeno se attualmente ha una fidanzata. Durante un concorso di bellezza ha conosciuto Eleonora Puglia, con la quale ha convissuto a Roma per diverso tempo.

Nel 2022, tuttavia, i due hanno deciso di mettere fine alla relazione dopo cinque anni insieme. Per tale ragione adesso l’attore sarebbe single e non avrebbe una fidanzata.

Nel caso in cui dovesse rivelare di essere fidanzato vi terremo informati. Nonostante la lunga relazione non ha mai avuto figli.

Dove seguire Iago Garcia: Instagram e social

Dove possiamo seguire l’attore Iago Garcia sui social? Sappiamo che ha una pagina Facebook che conta centinaia di migliaia seguaci, mentre su Twitter ne ha poche migliaia in quanto non viene utilizzato dal 2019.

Non sembra esserci traccia di un account su TikTok. Tuttavia quello più utilizzato rimane Instagram, all’interno del quale possiamo vedere video e foto in cui mette in mostra il suo fisico e parla del proprio lavoro.

Carriera

La carriera in televisione di Iago Garcia, molto tempo prima del Grande Fratello, ha avuto inizio quando ha preso parte ai primi spot pubblicitari. Sono noti i ruoli nelle serie come 7 vidas e Memoria de España.

Tuttavia si fa conoscere dal grande pubblico grazie alla sua interpretazione di Ernesto Esposito nella soap Amare per sempre. Il successo arriva con il ruolo di Don Olmo Mesia ne Il Segreto e, nel 2015, con quello di Justo Núñez in Una vita.

Nel 2016 arriva in Italia per partecipare (e vincere) l’undicesima edizione di Ballando con le stelle. Di lì a poco recita nella seconda stagione di Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale; nello stesso anno prende parte anche al film Bentornato presidente. Tra il 2021 e il 2022, inoltre, recita in Un altro domani, mentre nel 2024 entra nel cast del Grande Fratello.

Film e programmi TV

Tra i programmi televisivi ai quali ha preso parte l’attore Iago Garcia, concorrente del Grande Fratello, troviamo:

Memoria de España (2004), 7 vidas (2004), Amare per sempre (2005-2007), Al filo de lo impossible (2007), 700 euros (2008), Matalobos (2009-2010), La que se avecina (2010), Cuentame como pasò )2011), Il Segreto (2011-2014), Una vita (2015-2016), Ballando con le stelle (2016), Non dirlo al mio capo (2018), Un altro domani (2021-2022) e Grande Fratello (2024).

Il Segreto

Chi era Iago Garcia ne Il Segreto? L’attore recita nella soap tra il 2011 e il 2014 vestendo i panni di Don Olmo Mesia.

Si tratta di un ricco proprietario terriero e assassino, tormentato per il suo amore verso Soledad Castro. Ha lasciato la serie per un lungo periodo ma è tornato nel 2013.

Dove vedere le puntate de Il Segreto in streaming in Italia? Per scoprire come finisce dovrete collegarvi alla piattaforma Mediaset Infinity.

Una vita

Iago Garcia, tra il 2015 e il 2016 recita anche nella fortunata soap spagnola Una Vita.

In questo caso recita nel ruolo di Justo Núñez.

Ballando con le stelle

Chi ha vinto Ballando con le stelle nel 2016? L’attore spagnolo sbarca in Italia per prendere parte al programma di Milly Carlucci in qualità di concorrente.

Balla in coppia con Samanta Togni e in finale riesce a vincere.

Un altro domani

Tra il 2021 e il 2022 partecipa a più di 200 episodi di Un altro domani.

In questo caso lo troviamo ricoprire il ruolo di Ventura Vélez de Guevara.

Iago Garcia al Grande Fratello

Iago Garcia entra a far parte del cast del Grande Fratello 2024 e viene annunciato nel mese di settembre, poco prima del suo ingresso nella casa.

Alla conduzione troviamo di nuovo Alfonso Signorini mentre come opinioniste ci sono Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Inviata social è Rebecca Staffelli.

I concorrenti del Grande Fratello

Andiamo adesso a scoprire tutti i concorrenti del Grande Fratello 2024/2025, tra Vip e Nip. Partiamo dagli uomini: Clayton Norcross, Luca Calvani, Iago Garcia, Enzo Paolo Turchi, Lino Giuliano e Tommaso Franchi.

Per quanto riguarda le donne, invece, possiamo citare: Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo, Helena Prestes, Shaila Gatta, Iaria Galassi, Clarissa Bart e Eleonora Cecere.

Il percorso di Iago al Grande Fratello

Il percorso di Iago Garcia al Grande Fratello comincia nel mese di settembre 2024 e solo con il tempo scopriremo come si integrerà all’interno del gruppo.

