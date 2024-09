È la sorella minore di Loredana Lecciso e si chiama Amanda Lecciso! Chi è? Conosciamola meglio attraverso alcune curiosità sul suo conto: età, vita privata e Instagram.

Chi è Amanda Lecciso

Nome e Cognome: Amanda Stefania Maria Francesca Lecciso (nota Amanda Lecciso)

Data di nascita: 1988

Luogo di nascita: Lecce

Età: 36 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ha lavorato in un negozio di scarpe e recitato in un film

Fidanzato / Marito: Amanda ha avuto una storia con Ivo Micioni. Oggi è single

Figli: Amanda ha due figli

Tatuaggi: Amanda non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @amanda.lecciso

Amanda Lecciso età e biografia

Qui a seguire le poche informazioni sulla biografia di Amanda Lecciso. Chi è, quanti anni ha e dov’è nata la sorella di Loredana e Raffaella Lecciso?

All’anagrafe Amanda Stefania Maria Francesca Lecciso è nata a Lecce nel 1988 (non sappiamo la data di nascita completa e segno zodiacale) e la sua età è di 36 anni.

Nulle al momento anche le informazioni su altezza e peso.

Il soprannome di Amanda Lecciso è Dada.

Vita privata della sorella di Loredana Lecciso

Purtroppo non si sa molto a proposito della vita privata di Amanda Lecciso. Sappiamo ovviamente che è la sorella minore di Loredana e Raffaella (gemelle che hanno un’età di 52 anni poiché nate il 26 agosto 1972). È la cognata di Albano.

Come si vede da alcuni video sui social ha un rapporto bellissimo con la sua famiglia e con le sue sorelle, a cui è davvero tanto legata.

Sempre a proposito della vita privata di Amanda quali sono le altre notizie note? Ha dei figli? È sposata o ha un fidanzato? La sorella di Loredana ha due figli, uno di loro ha 10 anni, che lei chiama “Ninni”. Il bambino l’ha avuto con l’attore Ivo Micioni. Oggi però non è fidanzata.

Dove seguire Amanda Lecciso: Instagram e social

Su Instagram e vari social è possibile poter seguire Amanda Lecciso? La sorella di Loredana ha profilo privato su Facebook, ma anche l’account su Instagram e su Threads.

Pochi sono i contenuti condivisi sul web da parte di Amanda. Ci sono immagini in compagnia di suo figlio, delle sue sorelle o contenuti con i suoi nipoti e amici. Non mancano anche contenuti con Albano.

Carriera

Per quanto riguarda invece la carriera di Amanda sappiamo che ha avuto un negozio di scarpe con la sorella.

Ha un grande talento per la danza, tanto che nei primi anni di Liceo Classico, Amanda decise che non avrebbe seguito le orme delle sorelle maggiori tanto da essere la meno nota tra le tre.

In carriera vanta solo un’apparizione nel film del 2006, Parentesi Tonde di Michele Lunella, insieme alla sorella Raffaella Lecciso, Eva Henger, Patrizia De Blanck e anche Flavia Vento, protagonista di un cameo.

Amanda Lecciso al Grande Fratello

In data 16 settembre Davide Maggio ha ufficializzato la presenza di Amanda Lecciso nella Casa del Grande Fratello, per prendere il posto dello squalificato Lino Giuliano.

Una notizia che ha sorpreso in tanti, ma che a quanto pare è stata la scelta presa dal programma a seguito dei fatti verificati sui social.

I concorrenti del Grande Fratello

Nel 2024 chi sono i concorrenti del Grande Fratello? Facciamo subito l’elenco del cast maschile: Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino, Javier Martinez e Tommaso Franchi.

E tra le donne? Vediamo insieme chi sono le partecipanti di questa edizione del GF: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Yulia Naomi Bruschi.

Il percorso di Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024

Vista la squalifica di Lino Giuliano al Grande Fratello, a sostituirla è stata chiamata Amanda, sorella di Loredana e Raffaella. Come se la caverà? Seguiteci per non perdervi una news.

1° settimana: Amanda è entrata nella Casa del GF.