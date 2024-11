Non solo Javier e Shaila hanno ricevuto un messaggio dai fan questa mattina. Anche Helena ha avuto la sua dose di supporto grazie ad un aereo e Lorenzo si è convinto che il messaggio a lei rivolto fosse anche per lui.

Lorenzo è convinto che l’aereo arrivato ad Helena sia anche per lui

Tra gli aerei che qualche ora fa hanno sorvolato la casa del Grande Fratello, ce n’è stato uno che ha portato gli inquilini a confrontarsi tra loro. Helena ha ricevuto un messaggio dai fan, che si sono firmati ex helenzo.

Già questo primo indizio, lascia poco spazio all’immaginazione: alcuni tra i sostenitori che inizialmente apprezzavano la coppia formata da lei e Lorenzo, si sono schierati al fianco della modella brasiliana. La scritta completa recita:

H L’onesta vince sempre #exhelenzo

La ragazza è stata contentissima per il sostegno che i fan hanno voluto dimostrarle, raccogliendo soldi per pagare un aereo a lei dedicato.

Qualcuno, però, si è messo in mezzo, prendendosi dei meriti che in realtà, osservando bene la scritta, non aveva. Parliamo proprio di Lorenzo. Il giovane, infatti, leggendo evidentemente male, ha capito che il messaggio fosse anche per lui.

Come potete vedere, dopo l’H che sta per Helena, c’è una L, che però fa da articolo al sostantivo onestà. Evidentemente, Lorenzo ha scambiato quella lettera come l’iniziale del suo nome.

Gli altri inquilini hanno provato a spiegargli che la lettera era legata alla parola seguente, ma Lorenzo si è convinto di aver visto due L, pare anche grazie ad un piccolo suggerimento dal confessionale.

Parlando con Helena, le ha esposto la propria interpretazione. Secondo il modello, i fan avrebbero apprezzato l’onesta che entrambi continuano a mostrarsi reciprocamente durante i confronti che hanno all’interno della casa del Grande Fratello.