Quest’oggi, proprio poche ore fa, Jessica Morlacchi è stata informata dal Grande Fratello della morte del suo adorato cane, Camillo.

Jessica del Grande Fratello ha saputo della morte del suo cane Camillo

Un momento di profondo dolore ha colpito Jessica Morlacchi, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello. Quest’oggi, la cantante ha ricevuto la notizia della scomparsa del suo amato bassotto Camillo, comunicatale direttamente dalla produzione del programma.

Per Jessica, Camillo non era solo un cane, ma parte integrante della sua famiglia, quasi come un figlio. Insieme a lui, Jessica aveva un altro bassotto, Carletto, che ora rimane l’unico compagno a quattro zampe della sua vita.

Durante i mesi trascorsi nella Casa, Jessica ha parlato spesso con amore e nostalgia dei suoi due cani, condividendo con gli altri inquilini i ricordi più belli e sottolineando quanto fossero fondamentali per il suo equilibrio e la sua felicità.

Non mancava mai di salutarli durante i momenti di diretta o nei suoi pensieri quotidiani. La perdita di Camillo rappresenta un duro colpo per Jessica. Il bassotto era con lei da molti anni e aveva un posto speciale nel suo cuore.

Per lei, i suoi cani erano e sono una fonte di conforto e compagnia nei momenti più difficili, e il dolore di questa perdita si è fatto sentire immediatamente, anche all’interno della Casa, dove Jessica ha ricevuto l’affetto dei suoi compagni.

Non solo i concorrenti, ma anche il pubblico tramite i social ha espresso il proprio sostegno a Jessica, compresi quegli utenti che non provano particolare simpatia per la cantante.